Азар подал жалобу в СК на задержавших его полицейских, которые оставили его дочь одну дома

Корреспондент «Новой газеты» Илья Азар обратился в Следственный комитет с жалобой на полицейских, которые задержали его, оставив маленькую дочку журналиста одной в незапертой квартире, передает «Новая газета».

В заявлении Азар указал, что полицейские совершили преступление по двум статьям: ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По его словам, когда к нему, курящему на балконе лестничной клетки, подошли полицейские, они не представились и не показали своих служебных удостоверений. Азар объяснил, что в открытой квартире находится маленький ребенок, и связался с женой, которая сказала, что приедет в течение получаса. Тем не менее, полицейские увели его, несмотря на просьбу дождаться мамы ребенка.

Азара задержали 2 сентября. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).