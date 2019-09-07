Навальный рассказал о подробностях последнего обыска

Политик Алексей Навальный поделился с общественностью деталями обыска, проведенного вечером 5 сентября в студии YouTube-канала "Навальный LIVE". Операцию перед прямым эфиром авторской передачи, которая в результате не вышла, проводили люди в масках, которые, по словам оппозиционера, вынесли абсолютно всю технику, что он считает ограблением. Начался визит силовиков с того, что они заклеили скотчем камеры в коридоре бизнес-центра, где сдается в аренду студия. Власть, по мнению политика, пошла на столь суровый шаг из мести за расследования последних дней - о нынешних представителях Мосгордумы.

"Цель именно такая - парализовать наше с вами взаимодействие. Их бесит, что мы каким-то образом организовываемся, коллективное действие производим и очень сильно им мешаем. Всё вынесли, штативы, провода, освещение", - посетовал Навальный.

По его наблюдениям, сама его персона в ходе обысков никакого интереса у людей в масках не вызывала: они были заняты только имуществом.