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15:03

Профессор Соловей: "Московское дело" чудовищно в своей бессмысленной жестокости

фото ЗакС политика Профессор Соловей: "Московское дело" чудовищно в своей бессмысленной жестокости

Профессор, бывший научный сотрудник МГИМО Валерий Соловей дал оценку приговорам по делам, связанным с московскими протестными акциями летом 2019 года. Оценка эта - максимально критичная. Реальные сроки, на которые успели посадить уже нескольких митингующих, действующей власти, считает политолог, никак не помогут.

"Чудовищные в своей бессмысленности и жестокости судебные решения преследуют только одну цель - запугать. Это принципиальная позиция силового лобби. Здесь она напарывается на противоречие с логикой политических кризисов: если люди считают, что власть несправедлива и нелегитимна, то репрессии приводят их в состояние ожесточения", - заявил Соловей в новейшем интервью.

По его мнению, демонстративные уголовные процессы как метод устрашения недальновидны.

Напомним, что прикоснувшемуся к шлему омоновца Кириллу Жукову дали три года колонии, а Константина Котова осудили на четыре года по скандальной "дадинской" статье - за неоднократное нарушение правил проведения уличных акций. И тот, и другой выступали за честные выборы в Москве.

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