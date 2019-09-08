Как сообщил ЗАКС.Ру кандидат в муниципальные депутаты МО «Звездное» Никита Пятаев, секретарь УИК 1348 заглядывает в кабину для голосования к избирателям. По словам кандидата, секретарь никак не объяснила своё действие. После замечания избирателей, она перестала входит в кабину, добавил Пятаев.
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10:51
Секретарь УИК 1348 заходила в кабину с избирателями
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15:04 Горизбирком о "потерявшихся" избирателях: Самое главное, что людям дают возможность проголосовать
15:03 Наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней в МО "Черная речка"
14:56 Муниципал: В МО "Народный" избирателям выдали бюллетени по другому округу
14:42 Муниципал: ИКМО «Академическое» забаррикадировалось и никого не впускает
14:25 Муниципал: Кандидаты в мундепы обратились в полицию из-за "социологов в зеленом" в МО "Морской"
14:20 Глава УИК 635 требует удалить ЧПРГ с участка через суд
14:05 Шишкина сообщила о подкупах избирателей водкой и деньгами
13:54 В Псковской области нашли "выездной" избирательный участок на выборах губернатора Петербурга
13:45 Экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поучаствовала в выборах нового главы города
13:38 Муниципал: В МО "Васильевский" задержали одного из предполагаемых "карусельщиков"
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13:25 Курсанты-росгвардейцы дежурят у УИКов в МО «Екатерингофский»
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Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru