Секретарь УИК 1348 заходила в кабину с избирателями

Как сообщил ЗАКС.Ру кандидат в муниципальные депутаты МО «Звездное» Никита Пятаев, секретарь УИК 1348 заглядывает в кабину для голосования к избирателям. По словам кандидата, секретарь никак не объяснила своё действие. После замечания избирателей, она перестала входит в кабину, добавил Пятаев.