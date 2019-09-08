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13:25

Партия Роста пожаловалась ЦИК на огромное количество заявок на надомное голосование в Купчино

фото ЗакС политика Партия Роста пожаловалась ЦИК на огромное количество заявок на надомное голосование в Купчино

Председатель петербургского отделения Партии Роста Павел Швец обратился к руководителю Центризбиркома Элле Памфиловой с жалобой на то, что на территории Фрунзенского района, а именно - в подведомственных ТИК №29 МО №75, "Георгиевский", "Балканский" на избирательных участках № 2104 - 2177, вероятнее всего, было подано на каждой УИК по 200-300 заявок для надомного голосования.

"Утром, не предоставив возможности членам УИК с правом совещательного голоса ознакомиться со Специальным реестром заявок о голосовании вне помещения для голосования, члены УИК с правом решающего голоса со своими членами УИК с правом совещательного голоса оторвались практически от погони за ними иными членами УИК с правом совещательного голоса, скрывшись в неизвестном направлении, забрав при этом оригиналы указанных Специальных реестров", - пояснил ситуацию Швец.

Напомним, в первой половине дня поступила информация, что с участковых избирательных комиссий во Фрунзенском районе на автомобилях увозят по несколько сотен бюллетеней в неизвестном направлении. Наблюдатели полагают,  что листы забрали для надомного голосования: активисты опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать. 

"С учетом такого неестественного количества заявок о голосовании на дому - более 20 тысяч! - прошу Вас лично взять под контроль проверку указанных выше обстоятельств и принять все возможные меры для предотвращения массовой фальсификации", - призывают Памфилову в Партии Роста.

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