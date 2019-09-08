В Купчино предотвратили вброс бюллетеней

Из МО "Купчино" постило сообщение о попытке вброса бюллетеней для голосования за губернатора и муниципальных депутатов, сообщают "Объединенные демократы".

В Twitter проекта опубликовано видео, на котором присутствующий на участке №2098 сообщает о предотвращенной попытке вбросить несколько бюллетеней за кандидата в губернаторы и четыре - за кандидатов в мундепы.

Ранее из Фрунзенского района поступали сообщения о том, что урны для надомного голосования с сотнями бюллетеней члены комиссии увезли в неизвестном направлении, не позволив наблюдателям проконтролировать процесс их доставки до избирателей.