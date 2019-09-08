В Петербурге закрылись избирательные участки На губернаторских и муниципальных выборах закрылись избирательные участки. По последней официальным данным на 18 часов, явка составила 23,69 процентов, что меньше на 2 процента, чем на последних выборах городского главы в 2014 году. Движение в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировало 200 нарушений электорального законодательства. Голосование в 2019 году впервые для Петербурга проходит в том числе за его пределами: за того или иного кандидата в губернаторы можно было проголосовать на территории Псковской и Ленинградской областей, что формально объяснялось большим удобством для дачников. Против этой идеи неоднократно высказывалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен