"Голос" насчитал уже 190 нарушений на выборах в Петербурге

Движение в защиту прав избирателей "Голос", начиная с самого утра 8 сентября, в режиме реального времени фиксирует все нарушения электорального законодательства, поступающие от граждан, принимающих участие в выборах в качестве наблюдателей.

Самым популярным нарушением являются вбросы бюллетеней, незаконная агитация, подкуп избирателей, голосование не по своему округу.

Из последних зафиксированных избирательных эксцессов запечатлены следующие:

"На расстоянии менее 50 метров от здания школы №291, где расположены УИКи 1125, 1122, 1133, 1134, 1126, 1127, 1128, 1123, сегодня, 8 сентября, висят агитационные плакаты за кандидата от "Единой России". После снятия плакатов неустановленные лица вывешивают их снова". Любая агитация в день голосования запрещена.

"Час перед камерой стоит некий человек и полностью загораживает ящик. В какой-то момент его вывели, но он вернулся". (УИК 1793)

"Вброс голосов за Беглова и муниципальных депутатов зафиксировал член участкового избиркома с совещательным голосом на участке №2098 в петербургском районе Купчино".

В день выборов кандидаты в муниципальные депутаты и члены УИКов вынуждены были столкнуться с рядом трудностей. Члена УИК 1614 Анну Шлейникову облили зеленкой, перед этим предложив деньги за "сговорчивость". Двое неизвестных ударили члена УИК 1619 Георгия Медвинского, когда он направлялся в избирком. Удар в лицо получил член УИК 1615 Родион Поручиков.

Очевидцы сообщают о том, что в МО "Морской" избирателей на выходе с участков встречают некие "социологи", которые спрашивают у граждан, за кого они проголосовали.

Также на Бухарестской улице наблюдатели от кандидатов-самовыдвиженцев на муниципальных выборах на автомобиле "Иж" столкнулись с "Ягуаром", на котором пытались увезти бюллетени для надомного голосования.