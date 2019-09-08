Вишневский сообщил, что в МО "Морской" некие "социологи" изучают, за кого граждане отдавали свои голоса на выборах

Петербургский парламентарий Борис Вишневски известил, что в МО "Морской" граждане, облаченные в зеленые одежды, стоя радом с избирательными участками, проводят некое социологическое изыскание, интересуясь у петербуржцев, за кого они отдали свои голоса на муниципальных выборах.

"Когда эти "социологи" уронили папку, нее выпал список кандидатов в депутаты от организации "Я люблю Васильевский" (это единороссы, которые скрывают свою принадлежность), и список избирателей (или очень на него похожий). Только с помощью полиции удалось выяснить, какую организацию они представляют. Некая "Тим-инфо", - поделился увиденным Вишневский, добавив, что при нем к описанным выше гражданам подошел избиратель с прикрепленным к куртке значком "Я люблю Васильевский"

"Социологи" очень просили их не снимать, подытожил депутат. При этом граждане, подходившие к ним, отчитывались, что проголосовали "за всех пятерых, за которых сказали".

Корреспондент ЗАКС.Ру прибыл к избирательному участку №147 в МО "Морской" с тем, чтобы лично убедиться в наличии неких "зеленых человечков", собирающих информацию о голосовании. Действивтельно, на месте дежурили сразу несколько "социологов". Между журналистом и одним из них состаялся следующий диалог:

"Социолог": За кого проголосовали?

Корреспондент: За всю пятерку нашу.

Пролистав имеющиеся у него списки, спустя некоторое время человек в зеленой куртке ответил:

- Все, не надо нигде отмечаться.

Как пояснил в беседе с ЗАКС.Ру кандидат в мундепы от ЛДПР Максим Бойко, в чьих руках оказались инструкции интервьюеров, даже несмотря на то обстоятельство, что передавать их "третьим лицам" категорически запрещается, в каждом пакете документов имеется карточка, за кого голосовать.

"По мнению наблюдателей, под видом опроса собираются данные о тех, кто должен был проголосовать за нужных кандидатов. Якобы отметившись, они могут получить в неком офисе плату за свой голос", - рассказал Бойко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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