Беглов набирает две трети голосов избирателей

После обработки 5,19% голосов избирателей на губернаторских выборах врио градоначальника Александр Беглов набирает 66,45%, гласит подсчет, проводимый Центризбиркомом. Таким образом, его показатель снизился по сравнению с цифрами, которые появились после обработки 0,1% бюллетеней. Тогда Беглов набирал 83 процента.

По последним данным, преследователи смольнинского чиновника, Надежда Тихонова и Михаил Амосов, набирают 14,42% и 14,26% соответственно.

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