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Муниципал

3:41

В МО «Московская застава» вышли вперед «яблочники» и члены УИК убежали с бюллетенями

фото ЗакС политика В МО «Московская застава» вышли вперед «яблочники» и члены УИК убежали с бюллетенями

Члены участковых избирательных комиссий 1280 и 1283 (обе – 1 округ МО «Московская застава») удалились в неизвестном направлении вместе с бюллетенями, сообщила ЗАКС.Ру кандидатка от «Яблока» Анна Кузнецова. Она уточнила, что в УИК 1280 голоса избирателей даже не успели посчитать.

Кузнецова рассказала, что комиссия на участке 1280 изначально вела себя странно.

- Когда вытащили все бюллетени из урны, распределили муниципальные от губернаторских, члены комиссии начали кружиться вокруг стола. Входили и выходили – было понятно, что происходит что-то ненормальное. В какой-то момент они окружили стол, председатель подставил пакет, скинули бюллетени в пакет, не подсчитывая их, и ушли с ними восвояси, - рассказала кандидатка.

С участка 1283, по ее словам, бюллетени вынесли после подсчета, который показал, что первые два места заняли кандидаты от «Яблока» Екатерина Жаркова и сама Кузнецова. Они также лидируют на других посчитанных участках.

Аналогичная ситуация возникла во втором округе «Московской заставы», сообщил кандидат Дмитрий Хорзов. Там, по его словам, с бюллетенями исчезли председатели комиссий 1285 и 1286.

- В 1285 председатель убежала с бюллетенями и со всеми документами. Я ей позвонил, она сказала, что у нее какие-то проблемы с протоколом по губернаторским выборам и пока она их не решит, муниципальными не будет заниматься. А в 1286 все посчитали, надо было выдавать протокол, они отправили данные в ТИК, ТИК сказал, что что-то у них не правильно. Они сидели часа два мурыжили, предлагали протокол без подписей. В итоге все забрали и уехали «в ТИК». Но в ТИКе их нет, куда они делись – неизвестно, - рассказал Хорзов.

Кандидаты написали жалобы в ИКМО. Также они намерены жаловаться в Горизбирком и ЦИК.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал о борьбе за власть в МО «Московская застава».  

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