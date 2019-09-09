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Муниципал

10:10

Председатель УИК 59 при подсчете голосов зачитывает фамилии тех, за кого не стоит галочка

фото ЗакС политика Председатель УИК 59 при подсчете голосов зачитывает фамилии тех, за кого не стоит галочка

На территории участковой избирательной комиссии 59 (округ "Екатерингофский") местная председатель - Денисова Наталья - при подсчете голосов зачитывает с бюллетеней фамилии кандидатов, за которых не стоит отметки в протоколе, сообщил наблюдатель Егор Вяткин у себя в Twitter.

"Наша председатель нагло фальсифицировала выборы, читая не те фамилии с бюллетеня. Я раз 15 поймал ее на том, что пропускала Александра Шуршева и других кандидатов", - пожаловался активист.

В то же время самого Шуршева, напомним, сегодня неизвестный облил зеленкой.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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