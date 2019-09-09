Председатель скандального ИКМО “Гагаринское” Цхададзе избрался депутатом в “Звездном”

Депутатом муниципального совета МО “Звездное” станет руководитель избирательной комиссии МО “Гагаринское” Алекси Цхададзе, в июне участвовавший в схеме намеренной задержки приема документов от выдвиженцев с помощью “фейковой” очереди.

По данным на 6-39 утра, опубликованным в системе ГАС “Выборы”, Цхададзе получил 2526 голосов избирателей и попал в первую пятерку кандидатов по первому округу. У его ближайшего преследователя 894 голоса. Цхададзе избрался в совет по спискам ЛДПР.

Напомним, корреспондент ЗАКС.Ру нанялся в группу “фейковых” кандидатов, которые за деньги занимали места в очереди муниципалитета “Гагаринское”. Цхададзе принимал у них документы и был в курсе махинации. На вопрос корреспондента, не боится ли он, что его посадят, Цхададзе ответил, что ничего “такого” не совершает и вскоре пожаловался, что засыпает от безделья.

Позже Горизбирком обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию, изложенную в материале ЗАКС.Ру, а один из незарегистрированных Цхададзе подал заявление в полицию. Однако никаких наказаний не последовало.