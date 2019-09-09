Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 декабря

Московский окружной военный суд 9 сентября продлил до 11 декабря заключение под стражу петербургским анархистам Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, обвиняемым в участии в «террористическом сообществе «Сеть», сообщил Telegram-канал Rupression.

Коллегия столичного суда участвовала в заседании по видеосвязи. Обвиняемые просили изменить им меру пресечения и отправить под домашний арест. В частности, Филинков заявил, что не услышал от сторону обвинения доказательств, что он может оказывать давление на следствие или уничтожать улики.

«Из материалов дела никак не следует, что я имею какую-то причастность к преступлению, и, если честно, вообще непонятно, было ли преступление в действительности», - добавил Филинков.

Напомним, Филинков и Бояршинов были задержаны в январе 2018 года, за два месяца до президентских выборов. По версии обвинения, они участвовали в террористических ячейках сообщества «Сеть», которое якобы планировали захватить власть в стране. Еще семь обвиняемых по делу «Сети» судят в Пензе.

Несколько фигурантов дела, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя дать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России и получил политическое убежище в Финляндии.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.