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Муниципал

20:02

ИКМО «Смольнинское»: Данные в ГАС «Выборы» не вводят из-за отсутствия членов УИК

фото ЗакС политика ИКМО «Смольнинское»: Данные в ГАС «Выборы» не вводят из-за отсутствия членов УИК

Около 18:30 часов в здание администрации Центрального района пришёл председатель ИКМО «Смольнинское» Константин Пушкарев, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Ожидающие внесения данных по итогам голосования в ГАС «Выборы» кандидаты в муниципальные депутаты и челны комиссии с правом совещательного голоса спросили у него, когда итоги выборов внесут в систему «Выборы» и где итоговые протоколы.

Пушкарёв заявил, что протоколы находятся у участковых избирательных комиссий. Депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский поинтересовался у членов ИКМО, когда они начнут работать. Председатель муниципального избиркома ответил, что ИКМО работу ведёт без перерыва. При этом, о том, вводились ли данные в ГАС «Выборы» члены комиссии сообщить не смогли: «это не наша функция».

Также Пушкарёв рассказал, что представители УИКов привезли протоколы ночью, но тогда в ГАСы вводились данные по губернаторским выборам. Члены участковых комиссий были уставшие и уехали отдыхать, добавил председатель ИКМО «Смольнинское». Он уточнил, что никто не давал разрешение членам УИКом уходить домой.

Вишневский поинтересовался, когда представителей участковых комиссий будут приглашать в ИКМО для внесения данных. Член муниципальной комиссии Светлана Вантула сообщила, что членов УИКов уже вызывали. Член ИКМО от «Яблока» Ольга Гортинская ей возразила. Она заявила, что за весь день никто не позвонил представителям участковых комиссий.

 ⁃ Я как член ИКМО говорю: никто не приглашён. Никого с утра никто не обзванивал. Телефоны председателей УИК имеются только у председателя. Я как член комисси хотела обзвонить членов УИК, мне никто списки не предоставил, - заявила Гортинская. 

Подошедший во время спора глава администрации Центрального района Максим Мейксин выслушал претензии, озвученные Вишневским. Мейксин сообщил, что сбор ИКМО назначен на 12:00 часов 10 сентября. Позже депутат ЗакСа рассказал со ссылкой на главу района, что сбор муниципальных комиссий перенесли на вечер 9 сентября.

Ещё одной проблемой оказались пломбы на дверях, за которыми хранятся бюллетени с голосований. Кандидатка в мундепы МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что с утра на дверях было по одной пломбе. К вечеру они оказались сорваны, а сверху наклеены другие, поделилась Лаврова.

Вишневский предложил Мейксину сделать одну пломбу на общую дверь, на которой поставят подписи Члены комиссии с правом совещательного голоса или один из кандидатов. Глава Центральной района согласился на это - пломбу приклеили.

София Саттарова


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