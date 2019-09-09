УИК №53 МО "Екатерингофский" пересчитывает голоса

Участковая избирательная комиссия №53 МО "Екатерингофский" через 24 часа после окончания выборов начала пересчет голосов, сообщил ЗАКС.Ру кандидат от "Яблока" Федор Горожанко.

По результатам первого подсчета голосов, в муниципальный совет проходили трое независимых кандидатов: Полина Костылева (124 голоса, кандидат от "Яблока"), Вероника Юдович (113 голосов, кандидат от "Яблока") и Федор Горожанко (118 голосов, кандидат от "Яблока"). Кроме "яблочников" в муниципальный совет проходили действующий глава муниципалитета Олег Смакотин (155 голосов) и действующий мундеп Иван Бандурин. Оба представляют партию "Единая Россия".

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