В МО №75 будут пересчитывать голоса из-за жалоб

Избирательная комиссия МО №75 во вторник с 12:00 будет пересчитывать голоса избирателей, которые участвовали в муниципальных выборах 8 сентября из-за массовых жалоб на проведение надомного голосования. Об этом ЗАКС.Ру сообщил кандидат в муниципальные депутаты Павел Швец.

Избирком будет проводить пересчет с 12:00 10 сентября.

Наблюдатели вместе с членами избирательных комиссий неоднократно сообщали о нарушениях при надомном голосовании. Представители движения "Наблюдатели Петербурга" накануне сообщили, что самое большое число аномалий во время голосования на дома было зафиксировано во Фрунзенском районе.