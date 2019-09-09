А у вас урна убежала

Из разных районов Петербурга в день выборов поступала информация о том, что члены участковых избирательных комиссий вывозят урны для надомного голосования с нарушениями. Членам УИКов с правом совещательного голоса и наблюдателям не сообщали, куда везут ящики или мешали поехать с ними. Благодаря этому день выборов запомнился остросюжетными погонями, потасовками и таинственным единодушием избирателей, проголосовавших на дому.

Аномальная массовость

Переносные ящики (урны) для голосований должны использовать для того, чтобы отдать свой голос мог человек, который лишен физической возможности прийти на избирательный участок. Обычно надомным голосованием пользуются инвалиды или люди на больничном. Ранее ЗАКС.Ру писал о том, сколько переносных урн на 8 сентября 2019 года выделили территориальные избирательные комиссии.

Ещё до выборов «Новая газета» и «Наблюдатели Петербурга» сообщили об инструктаже по проведению фальсификаций, который проводили для членов участковых избирательных комиссий. В частности, речь шла о надомном голосовании. Неизвестный «лектор» рассказывал, что переносные ящики можно забрать с участков, когда все наблюдатели-«скандалисты» уйдут с первой урной. Списки для ящиков лучше составлять из реальных людей, но не обязательно ходить к ним ко всем домой – нарисовать результат можно и без этого, уверял оратор. Он предупреждал, что максимальное число надомников не должно превышать 10-15% всех избирателей – иначе будет слишком заметно.

Если в округе около 2-3 тысяч избирателей, то с низкой явкой на участке «нарисованные» бюллетени в переносных ящиках могут помочь собрать необходимое количество голосов для нужного кандидата, объяснял «лектор». По мнению опрошенных ЗАКС.Ру петербургских политиков, надомное голосование без контроля наблюдателей дает простор для фальсификаций.

С первых часов работы избиркомов наблюдатели и члены комиссий от оппозиции начали сообщать о нарушениях при использовании переносных урн. Их уносили, не уведомив об этом заранее, не показывали реестр адресов, брали слишком много бюллетеней и просто убегали с переносными ящиками. В разговоре с ЗАКС.Ру руководитель пресс-центра «Наблюдателей Петербурга» Красимир Врански сообщил, что среди нарушений зафиксировано отсутствие опломбирования переносных урн, а также не допуск к ним наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Всего зафиксировано около 30 участковых избирательных комиссий с такими нарушениями, рассказал Врански. Он добавил, что большая часть нарушений произошла во Фрунзенском районе.

- Самые большие аномалии по надомному голосованию произошли во Фрунзенском районе: 250-300 бюллетеней забирали, уносили. Причём внаглую. Именно забирали и убегали, никого не держа в курсе. В Московском районе, в Адмиралтейском районе, в Василеостровском районе, - сказал представитель «Наблюдателей Петербурга».

Как сообщил ЗАКС.Ру координатор «Штаба Купчино» Владимир Волохонский на 14:00 часов, нарушения с надомным голосованием происходили в УИКах муниципальных округов «Балканский», «Георгиевский» и №75. По его данным, на день 8 сентября, различные нарушения уже были зафиксированы на более чем 40 участках. В каждом из них заявления на надомное голосование якобы подали более 200 человек, добавил Волохонский. При этом, когда наблюдатели и оппозиционные члены УИКов попытались поехать вместе с членами комиссий, которые везли бюллетени, им в этом препятствовали, заявил координатор «Штаба Купчино».

После закрытия участков он сообщил, что часть переносных ящиков вернулись на участки пустыми. Некоторые урны для надомного голосования не вернули в УИКи после 20:00 часов, сообщил Волохонский. По его мнению, сейчас можно говорить о нарушениях в 20-30 участковых комиссиях. В МО «Балканский» после 20:00 завязалась потасовка, когда неизвестные люди без документов пытались пронести в УИК урны для надомного голосования и бюллетени в руках. На другом купчинском УИКе заметили, что бюллетени принесли в пакете.

Пять жалоб зафиксировали в «Справедливой России», сообщила пресс-секретарь партии Елизавета Агамалян в разговоре с ЗАКС.Ру. Нарушения относятся к УИКам в МО «Ржевка» и №15. После заявления эсеров о нарушениях по надомному голосованию в участковой комиссии №218 МО №15, УИК решила не засчитывать бюллетени из переносного ящика, напомнила пресс-секретарь «Справедливой России».

Кто во что горазд

Проблемы с переносными ящиками начались с самого утра. На участке №2169 наблюдателей и непровластных членов УИК не ознакомили с реестром адресов для надомного голосования и унесли урны без сопровождения около 8:45 часов, сообщили ЗАКС.Ру члены УИК с правом совещательного голоса. Член участковой комиссии от «Яблока» Эдуард Шитик рассказал, что подал заявление председателю участковой комиссии Константину Балаганскому с требованием не учитывать при подсчете итогов голосования бюллетени из переносных ящиков. Как сообщил Шитик, члены комиссии от ушли с урнами без наблюдателей и не предоставив информацию об адресах, которые должны посетить.

- Не было показано, сколько бюллетеней уехало с двумя ящиками и зачем два ящика якобы на восемь человек? Ну, может, они по разным адресам пошли, но они так побежали... Кроме того, не было за полчаса наблюдателям и членам с совещательным голосом объявлено о том, что пойдёт выездное голосование, - рассказал Шитик.

Его слова подтвердили член УИК с совещательным голосом Анастасия Андреева и кандидат в мундепы от «Партии роста» Алексей Ушаков. Член комиссии с совещательным голосом и кандидат в муниципальные депутаты Роман Григорьев написал жалобу председателю на произошедшее. Он сообщил, что председатель комиссии показал ему только 7-8 адресов, заявив, что остальные найти не может. Балаганский в разговоре с ЗАКС.Ру все обвинения отрицал и заявил, что все было сделано в соответствии с требованиями. Подробнее общаться с корреспондентом он не захотел, сославшись на занятость.

Балаганский заявил, что Григорьев якобы провокатор. Аналогично его назвал член УИК с совещательным голосов от «Единой России», представившийся как Вячеслав Германович, - ему список адресов якобы показали. Однако, не смог вспомнить количество адресов.

Во Фрунзенском районе наблюдатели даже устроили автомобильную погоню, чтобы перехватить людей с бюллетенями и переносными ящиками для голосования. Погоня за членами УИК №2147 успехом не увенчалась - урну с бюллетенями увезли в неизвестном направлении.

Догонялки за бюллетенями были и в УИК № 2148. По информации кандидата в мундепы от «Партии роста» Павла Швеца, оттуда бюллетени пытались увезти на «Ягуаре», а наблюдатели отправились в погоню на «Иже». Машина с урной резко затормозила, из-за чего «Иж» врезался в «Ягуар», рассказал кандидат. На место вызвали сотрудников ДПС, уточнил Швец.

В УИКах №1344 и №1345 наблюдатели и члены комиссий с совещательным голосом заявили, что с утра у них были только две переносные урны. Позже им сообщили о наличии третьих резервных урн, которые отправились в 9:30 и 9:40 часов соответственно - каждая по 95 адресам. Председатель УИК №1345 Константин Мартунов заявил журналистам, что никаких нарушений не было: о выезде ящика объявили заранее, а до 95 заявок поступило уже после начала рабочего дня.

По информации «Справедливой России», некоторые избиратели, к которым приехали с урнами, говорили, что не подавали заявлений на надомное голосование. О похожей ситуации рассказал кандидат в мундепы МО «Озеро Долгое» от движения «Весна» Пётр Трофимов, написала организация в своём Telegram-канале. Выдвиженец сообщил, что на УИК 1843 из 9 заявок на надомное голосование, добровольно подана только одна. По его заявлению, один человек не мог физически подать заявление на голосование на дому - он находится в Болгарии.

Наблюдатель на УИК №2201 Борис Литвяков рассказал ЗАКС.Ру, что на его участке урну хотели отправить по 40 адресам. После обзвона избирателей из заявок, выяснилось, что большая часть из них не планировали голосовать дома, сообщил наблюдатель.

- Для надомного голосования прислали заранее сформированный список из ТИКа. Это нарушает процедуру корректного сбора заявок. Мы этой обсудили с комиссией. Комиссия обзвонила весь список и всего 16 человек подтвердили, что они хотят голосовать, - сказал Литвяков.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил в своём Telegram-канале, что на надомное голосование в УИК №2047 якобы поступило 368 заявлений притом, что избирателей всего 2147. Кандидатам от «Яблока» и членам комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомиться с реестром адресов и не взяли с собой на выезд, написал Вишневский.

Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина рассказала о вызове переносного ящика для голосования в Социальный дом. В списке было 90 избирателей, но они писали заявления, уже когда урна приехала к ним, отметила политик. Она добавила, что после голосования 60 человек член УИК № 205 отправилась с ящиком по квартирам. Жители же Социального дома рассказали, что не высказывали никому желание голосовать не на избирательном участке, написала Шишкина.

Сообщали наблюдатели и члены комиссий и о других нарушениях с надомным голосованием - члены УИКов самостоятельно заполняли бюллетени. Об этом, к примеру, рассказали «Объединенные демократы» в Telegram-канале. Их член комиссии с правом совещательного голоса в МО «Пороховые» засняла заполнение надомных бюллетеней в «Макдональдсе».

В 22:32 часов «Объединенные демократы» сообщили, что зампредседателя УИК №2265 только сейчас заполняет заявления на надомное голосование. При этом, подписи избирателей там уже есть – нет только даты и времени выдачи, отметили в организации. Позже движение «Весна» в Telegram-канале написало, что переносную урну в УИК №2265 признали недействительной.

Как написал журналист Давид Френкель в Twitter, все 145 бюллетеней, вернувшихся с надомного голосования, оказались в пользу врио губернатора Александра Беглова. Похожие сообщения поступали и из других участков. А где-то вернувшиеся бюллетени сразу смешивали с теми, что были в стационарных урнах, и определить результат надомного голосования для наблюдателей было невозможно.

Сомнения прочь

По мнению Красимира Врански, массовое надобное голосование – один из способов фальсификаций. Он отметил, что обычно подается максимум 15 заявлений на надомное голосование. При цифрах даже более 50 – это уже становится подозрительным, считает представитель «Наблюдателей Петербурга».

Аналогичного мнения придерживается Марина Шишкина. В разговоре с ЗАКС.Ру она заявила, что массовость надомного голосования заменяет скандальное досрочное голосование в 2014 году. Шишкина считает, что использование переносных урн – это мошенничество.

- Их же носят по призыву каких-то ветеранских организаций, социальных домов и по «узкому» звонку. Это же понятно, что это большая мошенническая схема. То есть заставить людей проголосовать таким путем, - сказала Шишкина.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко в ходе видеосвязи с Центральной избирательной комиссией около семи часов вечера сказал, что разберется с аномальным надомным голосованием. Глава ГИКа отметил, что якобы сотни заявителей на надомное голосование во Фрунзенском районе вызывают у него сомнения. Миненко пообещал разобраться с вопросом детально и пообещал Памфиловой после девяти вечера отчитаться о проделанном анализе.

Но уже после закрытия участков сомнения Горизбиркома в честности надомного голосования растаяли, и во всем оказались виноваты нерасторопные наблюдатели.

По информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев. Как отметил член ГИК Юрий Кузьмин на брифинге 8 сентября после закрытия участков, не все подавшие заявление проголосовали. Точная цифра по надомному голосованию будет известна позже.

Кузьмин также сообщил, что загруженность у членов УИК была очень большая. Якобы поэтому они не могли оказывать большое внимание наблюдателям – «не было возможности опекать наблюдателей и объяснять им прописные истины», заявил член ГИК. Он считает, что по адресам с урнами смогли поехать все наблюдатели, кто действительно этого хотел.

Позже его слова почти дословно повторил в пресс-центре ТАСС и сам председатель Виктор Миненко.

София Саттарова

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