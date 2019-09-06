Где петербуржцы будут голосовать 8 сентября

В Петербурге на день выборов 8 сентября создадут 46 временных участков. Большая часть из них находится в больницах, но есть в списке вокзалы, аэропорт и СИЗО. Помимо этого, некоторые петербуржцы смогут проголосовать на дому – для них подготовлено более 2 тысяч переносных урн, как следует из изученных ЗАКС.Ру решений территориальных избиркомов.

Постоянные и временные

Всего в Петербурге создано 1944 участковых избирательных комиссий, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на встрече с Общественной палатой города 5 сентября. Из них 46 создано в местах временного пребывания людей.

Основная часть временных участков создана в медицинских учреждениях. В частности, в Городской больнице №14, в Родильном доме №1, Санкт-Петербургском городском клиническом онкологическом диспансере и других. Помимо этого, территориальные избирательные комиссии №1 и №3 решили сделать три участка в психиатрических больницах.

Ещё два временных участка организуют в следственных изоляторах №1 и №5. За них отвечают ТИКи №21 и №17 соответственно. Не ограниченные же в передвижениях петербуржцы смогут проголосовать, к примеру, в аэропорту «Пулково». Там избирательный участок будет находиться на первом этаже терминала – чтобы попасть туда не надо иметь билет на самолет, пояснили ЗАКС.Ру в пресс-службе аэропорта. Также временные участки сделают на Московском и Ладожских вокзалах.

Переносные

Помимо этого, 15 из 30 ТИКов приняли решения об использовании переносных ящиков для голосования вне избирательного участка. С помощью таких урн проголосовать могут люди, у которых по состоянию здоровья нет возможности прийти на избирательный участок.

Только 12 территориальных избиркомов опубликовали на своих сайтах полные данные о том, сколько переносных ящиков намерены использовать. Общая сумма составила 2096 таких урн для голосования. Больше всего ящиков потребуется ТИКу №6, который отвечает за выборы в трех округах Красносельского района. Всего эта территориальная комиссия решила подготовить 240 урн: по три на каждый из 80 участковых избиркомов. В среднем, почти все ТИКи решили использовать по три урны – точные данные больше не опубликованы ни у кого.

Другая половина территориальных избиркомом либо не приняла решения об использовании переносных ящиков, либо не опубликовала их на своем сайте. Согласно опубликованному на сайте ТИКа №28 анонсу заседания на 30 августа 2019 года, комиссия планировала принять решение о переносных урнах. Последнее опубликованные решения ТИКа датированы 12 августа.

Отдаленные

В 2019 году Центральная избирательная комиссия решила провести эксперимент и создать в Москве 30 цифровых участков со специальными терминалами для голосования. На них отдать свой голос за будущего губернатора смогут и петербуржцы. Такое желание изъявили около 500 избирателей Петербурга, по данным Горизбиркома на вечер 4 сентября.

Для того, чтобы проголосовать не по месту прописки петербуржцы должны были заранее подать заявление. В Москве на цифровом участке избиратель должен предъявить свой паспорт и получить персональную карту доступа к своему бюллетеню. Ее прикладывают к сканеру на терминале для голосования, после чего на экране высвечивается бюллетень – остается выбрать кандидата и подтвердить свой выбор. Подробно о голосовании на цифровых участках ЦИК рассказал в своем видео.

Помимо этого, ГИК решил создать экстерриториальные («дачные») избирательные участки в Ленинградской и Псковской областях. Это решение вызвало большой резонанс. В частности, против него высказывались председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, а также кандидаты в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова и от «Гражданской Платформы» Михаил Амосов. Критиковал их и Владимир Бортко, который позже отказался принимать участие в выборах.

Политики Петербурга заявили, что на «дачных» участках могут быть фальсификации и просили их не создавать. Горизбирком ответил, что решение уже принято, но немного сократил число участков.

Изначально предполагалось, что в Ленинградской области создадут 72 участка – их количество уменьшили до 62. В Псковской области их число сократилось с 20 до 15. Еще до принятия ГИКом решения об уменьшении количества «дачных» участков, ЗАКС.Ру самостоятельно проверил местонахождение большей части из них.

Сейчас полные данные о каждом экстерриториальном участке опубликованы на сайте Горизбиркома. Там же можно найти информацию о временных и постоянных участках.

Подготовила София Саттарова

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