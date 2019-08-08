От Плюссы до Опочки: Экспедиция по «дачным» участкам в Псковской области

Пожарная станция, магазин и музей в Псковской области откроют свои двери для петербуржцев, которые решат проголосовать за губернатора своего города 8 сентября, не отрываясь от грядок. ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в соседнем регионе и выяснил, есть ли там петербургские дачники и где им предлагают голосовать за главу города.

Вместо предисловия

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 июля решила сделать избирательные участки для голосования на выборах губернатора Петербурга не только в самом городе, но и за его пределами. В частности, в Псковской области ГИК планирует основать 20 участков. Главный аргумент «за» – петербуржцы-дачники могут не возвращаться в город и проголосовать там, где им удобно. Аргумент «против» - избирательные участки в таких отдаленных от Петербурга районах позволят провести массовые фальсификации, ведь там, скорее всего, не будет видеонаблюдения и не все наблюдатели смогут доехать до мест.

Ни Петербургская избирательная комиссия, ни избирком Псковской области не смогли пояснить, откуда появились цифры о количестве петербуржцев в соседнем регионе. Но, по заявлениям комиссий, в Псковской области около 40-45 тысяч домовладений петербуржцев.

В целесообразности создания избирательных участков в Псковской области для выборов губернатора Петербурга засомневалась и руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она 31 июля рекомендовала СПбИК не открывать «дачные» участки в другом регионе. По словам Памфиловой, она надеется, что Горизбирком прислушается к их мнению.

Петербургская комиссия комментировать заявление главы ЦИК не хотела. Однако 7 августа руководитель ГИК Виктор Миненко заявил, что не может не открывать «дачные» участки в Псковской области – петербуржцы их там очень ждут.

- Люди радуются тому, что смогут отдать свой голос, не покидая дачи. Как мы можем пойти против избирателей? Все же делается исключительно для них, для их удобства, - сказал Миненко.

В тот же день на совещании ЦИКа и ГИКа снова подняли тему избирательных участков вне Петербурга. Памфилова сообщила, что уже два кандидата в губернаторы Михаил Амосов и Владимир Бортко попросили не открывать экстерриториальные участки в Псковской области. Глава ЦИК отметила, что Центральная комиссия не может запретить эти участки, но рекомендует их не организовывать.

- Настоятельно рекомендуем, я уже не первый раз это делаю, с учетом той информации, которая у нас есть, с учетом того, что мы предполагаем, какие там нарушения могут быть, и что нецелесообразно это делать. К следующему заседанию я жду конкретного ответа. Еще раз рассмотрите на комиссии, взвесьте все «за» и «против» и проинформируйте нас, - заявила Памфилова.

Зампред Центральной комиссии Николай Булаев сообщил, что ЦИК не обработано ни одного из 60 поданных заявлений на «дачные» участки. По половине указанных телефонов заявители либо не отвечают, либо говорят, что никаких заявлений не подавали. Булаев добавил, что ЦИК решил отправить делегацию в Петербург, Ленинградскую и Псковскую область для проверки заявлений вместе с правоохранительными органами. Памфилова и Булаев предостерегли Петербургскую избирательную комиссию от каких-либо нарушений – всё будет тщательно проверяться.

ЗАКС.Ру самостоятельно посетил несколько предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Корреспонденты издания даже встретили несколько петербургских дачников. Однако, как оказалось, про участки они услышали впервые и планировали голосовать в Петербурге.

Северная часть

Больше всего избирательных участков в северной части региона – 8 мест. Из них три участка находятся в населенных пунктах практически на границе с Ленобластью. Согласно решению СПбИК, в рабочем поселке Заплюсье «дачный» участок сделают на улице Комсомольская, дом 3. По этому адресу находится Дом культуры с местной библиотекой. Сейчас там идет ремонт: у здания сложен строительный мусор и старая сантехника.

Местная жительница, представившаяся бывшим депутатом Адмиралтейского районного Совета народных депутатов Ленинграда 21 созыва, Светлана Теплова рассказала, что о выборах и избирательных участках «знают все». При этом, жители поселка такие вопросы не обсуждают – «а толку-то?», отметила пенсионерка.

- Об этом знают все, но, кроме проклятий, ни к кому ничего нет, - заявила Теплова.

- За губернатора будете голосовать?

- Нет, к чертовой матери! – ответила местная жительница.

Она считает, что уже ничего не изменить, так что не стоит и пытаться голосовать. Но для тех, кто все же решит поучаствовать в выборах, избирательный участок сделают в Доме культуры, считает пенсионерка.

- Может и ремонт сделают, чтобы было более-менее прилично. Потому что здесь негде больше: Сберкассу закрыли. Приходит машина – это выходит дешевле, чем держать одну комнатку Сберкассы. И люди стоят на морозе, чтобы какие-то дела сделать. Собачье отношение к людям… Но, я думаю, там подправят, - указала на Дом культуры Теплова. – Наверно, избирательный здесь будет, не зря же песок завезли… В жизни здесь ремонта не делали.

Здание Дома культуры выглядит запущенным: облупленная штукатурка, грязные окна, раздробленный бетон у входа. По соседству с ним в более аккуратном виде стоит местная администрация. Там же находится «Почта России» и офис врача общей практики, как следует из табличек у входа. Однако адрес у администрации другой: Комсомольская улица, дом 1.

В документе Горизбиркома сказано, что в поселке Заполье избирательный участок будет находиться в доме 128 на Ленинградской улице. Ни одна карта не смогла найти это здание, поэтому корреспонденты ЗАКС.Ру обратились за помощью к жителям поселка. Не представившаяся местная жительница посоветовала пройти дальше по улице за церковь и рассказала, что в поселке много петербуржцев, а вот местных «по пальцам пересчитать». Она оказалась права – остальные собеседники ЗАКС.Ру в поселке оказались петербуржцами-дачниками.

Один из них, Эдуард Астахов, сказал корреспондентам ЗАКС.Ру, что приезжает на дачу в выходные, а голосовать за губернатора планировал в Петербурге. О том, что ГИК намерен сделать избирательный участок в его поселке, Астахов не знал. Впервые об избирательном участке от корреспондентов узнала и петербурженка Юлия. Она также собиралась отдать голос за главу города в Петербурге.

На трассе вдали от жилых домов удалось найти дом 128 по улице Ленинградская – это помещение местной администрации с МФЦ. Рядом с домом расположился небольшой сарай и деревянная «будочка», похожая на уличный туалет для местности без центральной канализации. На месте в администрации в выходной день никого не оказалось.

Адрес избирательного участка в поселке Плюсса СПбИК указал как «пр. Ленина, д.16». Корреспонденты найти проспект Ленина в населенном пункте не смогли, но попали на улицу Ленина. Как следует из материалов сайта «Плюсский район», проспект Ленина именуется улицей. Так что корреспонденты ЗАКС.Ру уверенно направились к дому 16. Как оказалось, дом 16 – это двухэтажное здание, в котором находятся продуктовый магазин «Нива» и кафе. Делать избирательный участок в магазине или общепите показалось странным, но продавщица «Нивы» подтвердила, что корреспонденты пришли по верному адресу.

- Ленина, 16.. Это мы, - ответила она на соответствующий вопрос.

За магазином же расположилось небольшое желтое здание – Районный Дом культуры. На самом здании таблички с адресом не оказалось. Согласно «Яндекс.Картам», он находится по адресу: ул. Комсомольская, 1А. Однако сайт самого Дома культуры утверждает, что его местонахождение - ул. Ленина, д. 16А. Житель поселка Плюсса сообщил ЗАКС.Ру, что местные на все выборы ходят голосовать в Дом культуры.

В деревне Цапелька «дачный» участок предложили создать по адресу «Новосельская улица, дом 16». Это здание интернет-карты находить не пожелали и предложили дом 20, который оказался жилой кирпичной двухэтажкой без каких-либо организаций. Голосовать же на выборах губернатора Петербурга дачники будут все же на втором этаже административного здания по соседству (дом № 16), рассказала ЗАКС.Ру член участковой избирательной комиссии №487 Любовь Захарова.

По ее словам, сейчас помещения для голосования пустуют, а объявления о предстоящих выборах повесят позже. Захарова сообщила, что в основном петербуржцы живут не в Цапельке, а в соседних деревнях, которые также относятся к их избирательному участку.

- Вот в соседней деревне Негино, красивая деревня, там много [петербуржцев], я знаю…, - сказала член УИК.

- Много – это сколько? Больше 100?

- Нет, меньше, меньше, меньше, - пояснила Захарова.

Она уточнила, что всего к УИК в Цапельке относится более 10 деревень. Петербуржцы в них живут в основном летом, а на зиму возвращаются в город – «дорог нет», пояснила Захарова.

В деревне Ершово неожиданностей не случилось. Избирательный участок планируется сделать в доме 11 по улице Коровина. Там находится школа для начальных и средних классов. В ней обычно и проходит голосование, пояснили не назвавшиеся местные жители.

Очередной избирательный участок в северной части области ГИК намерен разместить в городе Гдов на улице Ленина, 14. Согласно информации «Яндекс.Карт», это Гдовская средняя общеобразовательная школа.

Адрес избирательного участка в деревне Спицино, в решении Горизбиркома не указан. К сожалению, корреспонденты ЗАКС.Ру не смогли посетить деревню и узнать у местных жителей, где они обычно голосуют и есть ли там петербуржцы-дачники.

Центр региона

В самом Пскове петербургский избирком тоже решил сделать избирательные участки. Один – в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» на Ленинградском шоссе за аэропортом, второй – в Городском культурном центре на площади Победы. Последнее здание находится уже ближе к центру Пскова, но и не слишком далеко от ж/д и авто- вокзалов – в 20 минутах прогулки.

Культурный центр стоит у автомобильного кольца и представляет из себя большое здание с колоннами. Время и погода здание не щадили – белые колонны покрылись трещинами и пятнами, а зеленый цвет стен поблёк.

В 5 км от города планируется создать ещё один избирательный участок – в деревне Неёлово в доме 7 на улице Юбилейная. По этому адресу находится местный МФЦ.

По решению СПбИКа, в городе Печоры «дачный» участок организуют в доме 19 на улице Мира. Корреспонденты ЗАКС.Ру на этом месте обнаружили пожарную станцию и районный дом детского творчества.

Логично, что в выходной день августа дом детского творчества был закрыт, а вот пожарные не отдыхали. В момент визита журналистов к зданию подъехал экипаж, корреспонденты решили не тревожить усталых огнеборцев расспросами.

Кроме них в городе были разве что веселящиеся на аллее подростки и паломники в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Именно у монастыря в городе собралось больше всего людей. В основном, женщины средних лет с платками, покрывающими волосы. На пустынных улицах города корреспондентам встречались примерно те же типажи.

Восточнее Пскова в городе Порхов избирательный участок для петербуржцев должны открыть на улице Ленина, дом 14А. Посетить этот адрес ЗАКС.Ру не удалось. Однако, согласно «Яндекс.Картам», улицы Ленина в городе нет, но есть проспект Ленина. В доме 14А на этом проспекте располагается районный отдел культуры. В соседнем доме 14 находится администрация и территориальная избирательная комиссия Порховского района.

Никакого адреса Петербургский избирком не указал в деревне Хилово. Представитель Горизбиркома сообщил ЗАКС.Ру, что адреса в некоторых населенных пунктах не указаны из-за того, что в деревнях просто нет улиц. Избирательные же комиссии якобы на местах объяснят жителям, куда им обращаться для голосования за губернатора, уверен представитель ГИК.

Корреспонденты ЗАКС.Ру предположили, что без адреса там может быть, например, одноименный санаторий «Хилово». Однако сотрудницы санатория сообщили журналистам, что у них в заведении никакого избирательного участка не планируется. Скорее всего, он будет в школе в самой деревне, уточнили они.

Хилово одна из деревень с предполагаемым избирательным участком, которая находится не на трассе. Чтобы добраться до населенного пункта, надо проехать по дороге с ямами и выбоинами, а при повороте к самому Хилово асфальт практически покидает дорогу, встречаясь лишь в нескольких местах небольшими островками.

Школа в деревне находится в доме 1 на улице Новая. На этой же улице находятся два многоквартирных дома: №2 и №3.

Между зданиями на лавочке отдыхали пенсионерки, одна из них, тетя Лида, представилась местной жительницей и рассказала корреспондентам ЗАКС.Ру, что голосование всегда проходит в школе. Петербуржцев же, по ее словам, в деревне мало.

- Мало [петербуржцев]. Если только семьи две-три. В отпуск приезжают к родителям, а так-то…, - отмахнулась тетя Лида. – Они приезжают к родителям, здесь бабушки живут. Детей спихнут, может, родителям на огороде помогут, а так-то…

Вокруг действительно были только дети и пожилые люди, хотя на улице стояла теплая погода выходного летнего дня.

Петербургская избирательная комиссия в своем решении указала, что в поселке Струги Красные избирательный участок откроют в доме 14 на Советской улице. Согласно «Яндекс.Картам», в этом здании находится администрация городского поселения Струги Красные. Помимо этого, в доме располагаются МФЦ, «Сбербанк», управление ЗАГС Стругокрасненского района и Совет Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Псковской области.

Южные участки

В городе Остров ГИК решил сделать избирательный участок на улице Карла Либкнехта, 5. Здесь расположился «Дом детского творчества имени Клавдии Ивановны Назаровой». Он огорожен забором, а перед входом стоит деревянный навес, похожий на временный.

Суббота, 3 августа, в Острове выдалась праздничной: в центре города у Троицкого собора одновременно проходили гонки и свадьба. Немногочисленные зрители разрывались между двумя зрелищами: то ли на дрифтующие «Жигули» посмотреть, то ли на нарядную невесту с шариками, привязанными к надписи с фамилией.

Корреспонденты ЗАКС.Ру решили попытать счастье и постараться найти в городе жителей Петербурга. Обратившись к семейной паре, которая вышла из автомобиля с номером региона «98», журналисты выяснили, что петербургские здесь только машина и номера, а владельцы авто – жители Псковской области. В целом отыскать петербуржцев, которых по уверениям Петербургского и Псковского избиркомов в этом регионе множество, оказалось в населенных пунктах непросто. В теплые летние дни на улицах деревень и городков Псковской области немноголюдно. Автомобилей с петербургскими номерами большое количество – вот только владельцы у них в большинстве случаев местные.

В городе Опочка многие местные жители также ездят на машинах из Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру рассказали молодые люди из машины с указанным регионом «78». В Опочке будет избирательный участок – в доме 4А на Коммунальной улице, практически через дорогу от местной администрации. По этому адресу находится гимназия, огороженная высоким забором. В поисках входа на территорию образовательного учреждения корреспонденты ЗАКС.Ру свернули с одной из основных улиц города во дворы и обнаружили там гаражи, рядом с которыми люди распиливали дрова.

На территории школы дрова никто не заготавливал, да и вообще не находился. Избирательный же участок в образовательном учреждении оказался не простым – ему присвоили имя шахматиста Александра Петрова, родившегося в конце 18 века в Опочкинском районе.

Кроме школ и домов творчества, Горизбирком решил организовать избирательный участок в музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», который находится в поселке городского типа Пушкинские горы на бульваре им. С.С. Гайченко, дом 1. Как пояснили ЗАКС.Ру в музее, обычно выборы проходят в научно-культурном центре Пушкинского заповедника.

- Там проводятся все выборы, которые проходят на территории Пушкинского заповедника. Музей просто предоставляет место для того, чтобы там организовать [избирательный] участок, - сообщил сотрудник «Михайловского».

На улице 7 Ноября в доме 21А города Себеж СПбИК планирует сделать ещё один избирательный участок для петербуржцев. Там находится Районный центр культуры, как следует из информации сайта организации.

Также дачники Петербурга, забравшиеся на самый юг Псковской области, смогут отдать свой голос за губернатора в городе Невель. Согласно информации ГИКа, избирательный участок расположится на улице Ленина, дом 5А – в школе №1.

В городе Великие Луки участок откроют на Октябрьском проспекте, дом 28/13. Это здание использует Великолукский драматический театр. В приемной театра ЗАКС.Ру рассказали, что оповещение о создании избирательного участка было, но попросили обратиться за подробностями к заместителю директора – директор театра в отпуске.

Замдиректора Регина Максименкова сообщила ЗАКС.Ру, что для местных выборов холл театра несколько раз использовали как избирательный участок. О том, что там же хотят провести выборы губернатора Петербурга 8 сентября, заместитель директора узнала от корреспондентов ЗАКС.Ру.

- У нас премьера сказки 7-8… Не знаем пока, как до нас всё это дело будут доносить… Пока ещё не в курсе. Сейчас позвоню в приемную, может, было какое-то распоряжение, но пока точно никто ничего не присылал и не звонил. Может, будет в другом месте участок, а не в театре, - предположила Максименкова.

Перечисленные возможные участки в Псковской области «раскиданы» практически по всему региону и не затрагивают разве что центрально-восточную часть области. Как уже было сказано, всего в регионе ГИК планирует открыть 20 «дачных» участков. Ещё 72 участка Горизбирком решил создать для петербуржцев, которые ездят на дачи в Ленинградскую область и не хотят возвращаться оттуда в воскресный сентябрьский день.

Послесловие

Объехав Псковскую область корреспонденты ЗАКС.Ру убедились в том, что регион по праву занимает второе место в стране по количеству деревень. Правда деревни эти небольшие и малонаселенные. Зачастую совсем заброшенные. В солнечные и теплые выходные корреспондентов встречали пустые улицы с редкими прохожими, за заборами домов тоже было тихо: ни затопленных бань, ни запаха шашлыков. Встретившиеся журналистам петербургские дачники об экстерриториальных избирательных участках слышали впервые, что вполне закономерно: ЗАКС.Ру не нашел ни одного объявления о грядущем дне голосования. При этом, нет оповещений на улицах и о выборах в самой Псковской области. В частности, там будут проходить дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы, выборы глав шести районов, выборы депутатов сельских поселений и другие.

Легче встретить петербуржцев оказалось в северной части региона, которая граничит с Ленобластью. В южных поселениях, петербуржцев нам встретить не удалось. Может они и есть там, но почему-то не приехали на дачи именно в эти выходные или занимались своими делами в домах, не выходя на улицу.

Для ЗАКС.Ру осталось загадкой, по какому принципу СПбИК выбирал места для избирательных участков. Часть из них находится рядом друг с другом, часть – в десятках километров. При этом, транспортная система оставляет желать лучшего – в часть населенных пунктов автобусы ходят всего пару раз в день: утром и вечером.

Помимо этого, вопрос вызывает и возможность оборудования участков видеонаблюдением с прямой трансляцией через интернет. Как заметили корреспонденты ЗАКС.Ру, в части поселков и деревень мобильная связь практически полностью пропадала, наличие доступа в интернет тоже под вопросом.

До единого дня голосования остался месяц. Пока Горизбирком не сообщил, будет ли видеонаблюдение на участках в Псковской области. Однако, там обещается присутствие наблюдателей, которых готовит Общественная палата: якобы в деревни и поселки поедут по 2 человека на каждый участок.

София Саттарова

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