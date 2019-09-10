Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:22

Смольный согласовал с РПЦ новый участок для храма, который хотели строить в парке Малиновка

фото ЗакС политика Смольный согласовал с РПЦ новый участок для храма, который хотели строить в парке Малиновка

Для храма, против которого годами боролись защитники парка Малиновка в Красногвардейском районе, петербургская администрация нашла участок по соседству, на улице Передовиков (участок 70А), передает ТАСС. Известно, что Русская православная церковь не возражает против новейшего поворота событий.

"С приходом все согласовано, земельный участок полностью устраивает, вопросов нет. Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос. Жители обратились, мы сели за стол переговоров. Сегодня все довольны", - прокомментировал ситуацию врио губернатора Александр Беглов.

На участке появится православная церковь, часовня и воскресная школа. Примечательно, что один из главных защитников парка Малиновка, активист Илья Сиялов, на выборах в МО "Пороховые" смог победить и застолбить за собой место в совете.

Борьба за то, чтобы парк целиком включили в список ЗНОП, велась с 2011 года. В августе нынешнего года Беглов пообещал обезопасить территорию от строительства храма.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:56 В знак протеста у здания Госсовета Удмуртии местный ученый устроил радикальный перфоманс

14:17 Цыпляев: Соперники Беглова не смогли сформулировать какую-либо серьезную программу   1

14:05 Муниципал: Компанию единороссов в Колпино разбавят мундепы от "Яблока", "СР" и ЛДПР

13:59 Муниципал: В МО «Красненькая речка» выиграла команда действующего главы совета

13:55 Быков полагает, что победивших от "умного голосования" кандидатов ждет массовый подкуп   4

13:53 Муниципал: Представители «Единой России» получат 9 из 10 мест в совете Сестрорецка

13:22 Смольный согласовал с РПЦ новый участок для храма, который хотели строить в парке Малиновка

13:19 Следователи расспросили гендиректора "Дождя" об освещении митинга 27 июля в Москве

13:15 Муниципал: В Рыбацком данные протоколов УИК и системы ГАС «Выборы» расходятся в пользу единоросса

13:02 Муниципал: ГИК требует признать итоги голосования в нескольких округах недействительными   2

12:49 Активистов ВООПИиК тревожат работы в особняке Каншина

12:36 Экс-главу администрации МО в Ленобласти приговорили к 9 годам колонии за взятку

12:19 Беглов использует в своей деятельности программы соперников на выборах   1

12:14 Муниципал: Войтановский заподозрил «американские нанотехнологии» на выборах в центре Петербурга   1

11:59 Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru