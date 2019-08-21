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18:25

Около 70 человек пришли на митинг в защиту парка Малиновка

фото ЗакС политика Около 70 человек пришли на митинг в защиту парка Малиновка

На митинг в защиту парка Малиновка 21 августа к началу мероприятия пришло около 70 человек, в числе которых кандидат в губернаторы города и организатор мероприятия Надежда Тихонова и депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Некоторые местные жители пришли с одинаковыми плакатами "Малиновка будет будет жить".

Тихонова в беседе с ЗАКС.РУ сообщила, что несмотря на обещания врио Александра Беглова не затрагивать парк, местные жители должны бороться за Малиновку, пока территорию не внесут в зону Р2 генерального плана.

Напомним, граждане, противящиеся стройке в парке Малиновка, с 2011 года добиваются, чтобы всю его территорию признали зоной зеленых насаждений общего пользования. Против соответствующей поправки в региональный закон о ЗНОП ранее выступила фракция "Единая Россия" в петербургском Заксобрании.

Главный единоросс Петербурга, спикер городского парламента Вячеслав Макаров ранее заявлял, что парк "безусловно" не будет защищен законом о ЗНОП. По словам политика, на территории зеленой зоны обязательно должен быть построен православный храм.

Тем не менее, ранее правительство Петербурга отозвало разрешение на возведение в парке религиозного учреждения. Однако и по сей день участок, где предполагалось строить храм, остается территорией возможной застройки. 19 августа пресс-служба Смольного объявила, что врио губернатора Александр Беглов направил в Законодательное собрание законопроект, который обеспечит защиту территории парка от застройки.

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Елена Владыкина


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20:14    
Депутат Тихонова с двумя мощными мужиками с масками кроликов - КРУТО!!! Меня от фантазий даже пот пробил!!!

19:37    
Так держать!

19:34    
Неужели "кандидатка" не понимает двусмысленности фотографии с двумя кроликами ? Или это просто реклама журнала "Playboy" с моделью ?

19:25    
Почему нет фото пархатого паскудного жидёнка и его дружка-наркоши ?. В тексте они упоминаются.

Страница 1-ая (всего: 1)
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