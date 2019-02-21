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10:41

Единороссы снова отказались защитить от застройки парк Малиновка

На заседании Заксобрания депутаты “Единой России” не стали голосовать по предложениям оппозиционеров о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования Петербурга парка Малиновка. Таким образом, поправки приняты не были.

С инициативой сохранить парк выступала коммунистка Ирина Иванова. Кроме того, аналогичную совместную поправку подготовили депутаты Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова.

Тихонова заявила, что ей передали более 4000 подписей жителей Красногвардейского района, которые просят чтобы парк остался парком.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин в ответ заявил оппозиционерам, что Заксобрание уже неоднократно высказывалось по этому вопросу.

Напомним, единороссы не в первый раз не поддерживают предложения оппозиции дать статус ЗНОП всему парку Малиновка. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в конце 2018 года заявил, что в парке будет построен православный храм.

От идеи строительства храма городские власти уже отказывались в 2017 года после протестов местных жителей. В конце 2018 - начале 2019 года защитники парка сообщали, что городские и районные власти систематически отказывают им в проведении акции в защиту парка.

Сергей Еремеев



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