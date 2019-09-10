В Рыбацком данные протоколов УИК и системы ГАС «Выборы» расходятся в пользу единоросса

Кандидату от «Единой России» по округу № 157 в МО «Рыбацкое» Александру Сорокину добавили 197 голосов после пересчета бюллетеней. Это следует из сравнения попавших в распоряжение ЗАКС.Ру протоколов 10 из 11 УИК от вечера 8 сентября и данных, загруженных в ГАС «Выборы».

Результат единоросса улучшился в УИК 1595, 1599, 1604 и 1605. При этом 97 голосов потеряли Виталий Сорокин из «Справедливой России», 90 - Андрей Кузьмин из ЛДПР. Также ухудшились показатель единороссов Любовь Евсина и Елена Габриелова, самовыдвиженки Екатерины Будановой и представителя Партии Роста Валерия Фрунзе.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал об итогах пересчета голосов в 156 округе, где после повторной проверки бюллетеней также вышла вперед представительница «Единой России».

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