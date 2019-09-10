Представители «Единой России» получат 9 из 10 мест в совете Сестрорецка

Единственным депутатом не из «Единой России» в новом созыве муниципального совета города Сестрорецк станет представительница Партии Роста, помощница депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой Ольга Яковлева.

Девять других мест получили выдвиженцы от партии власти, в том числе депутаты прошлого созыва Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Козырев, Юрий Докиш, Владимир Матвеев и Николай Заборовский.

Новичками-единороссами в совете станут генеральный директор Благотворительного фонда «Апостолов Петра и Павла» Андрей Иванов, директор бюджетного учреждения по благоустройству «Курортный берег» Витта Пахрамова и заведующая детским садом №27 Ирина Сидорова.

Отметим, что в созыве 2009-2014 у «Единой России» также было 9 из 10 мест в муниципальном совете Сестрорецка.

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