В МО № 15 кандидатке от «Справедливой России» засчитали на 20 голосов меньше, и она не попала в совет

При подсчете бюллетеней в муниципальном образовании № 15 «потерялось» 20 голосов кандидатки от «Справедливой России» Дианы Бондаренко, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Согласно протоколу участковой избирательной комиссии № 206, за Бондаренко проголосовали 122 человека. Однако позже в ГАС «Выборы» было указано, что кандидатка получила 102 голоса. По информации пресс-службы петербургских справедливороссов, пересчета в муниципальном образовании не проводилось.

Бондаренко не хватило «исчезнувших» голосов для победы. Она заняла шестое место в округе, получив в общей сложности шестое место. Ее обогнала кандидатка от «Единой России» Кристина Захарова (537 голосов).

Напомним, ранее в «Справедливой России» заявляли о намерении оспорить результаты выборов в МО № 21 из-за ряда нарушений, в том числе связанных с надомным голосованием.

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