Решение о компенсации Навальному по делу "Ив Роше" вступило в силу

Решение Европейского суда по правам человека, который обязал Российскую Федерацию выплатить политику Алексею Навальному денежную компенсацию по скандальному делу "Ив Роше", вступило в законную силу, пишет "Интерфакс". Сумма компенсации, связанная с необоснованным помещением оппозиционера под домашний арест в 2014-15 годах, составила 20 тысяч евро. Мера пресечения, по мнению Страсбургского суда, была политически мотивированной. Большая палата ЕСПЧ отказалась по просьбе РФ пересматривать вынесенное решение.

В своем микроблоге сам политик мрачно иронизирует.

"Будет чем заплатить по иску ресторана Армения!", - гласит его новейшая запись.

В декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно, а его младший брат Олег - 3,5 года реального уголовного наказания. Несколько недель после вынесения судебного решения политик вынужденно провел дома с электронным браслетом, который в один из дней срезал. Он называл себя единственным человеком в истории российского правосудия, сидящим под домашним арестом после оглашения приговора.

Характерно, что представители "Ив Роше" в ходе процесса никаких материальных претензий к братьям Навальным не предъявляли и отказывались считать их деятельность мошеннической.