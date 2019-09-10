Радзиховский об обмене пленными с Украиной: Сегодня легче что-либо поправить во внешней политике

Политический обозреватель и психолог Леонид Радзиховский представил свою точку зрения на то, почему стал возможен обмен пленными и заключенными между Россией и Украиной и почему "картинка" взаимоотношений двух стран не похожа на нее же пятилетней давности.

По его мнению, имеет место комбинация двух факторов: ресурс внешнеполитической агрессии исчерпан, в то время как исчерпана и способность улучшить жизнь россиян внутри страны. Соответственно, единственное поле, на котором в текущий исторический момент Кремль может играть с пользой для себя - это "замирение" по всем фронтам.

"Власти нужен Успех. И если в социально-экономической сфере что-то сдвинуть - трудно и долго, то во внешней политике, внешнем пиаре дело всегда легче и эффектнее. Если несколько лет назад был запрос на "твердость" в отношении Запада, то сейчас социологи фиксируют желание улучшить отношения ("не в ущерб суверенитету"!). Есть явные сигналы и с Запада - от Трампа, Макрона и т.д.", - рассуждает он в колонке в "Российской газете".

При этом Радзиховский подчеркивает, что качественное, прорывное улучшение отношений и с Украиной, и со всем миром невозможно без установления полного мира на Донбассе. В свою очередь, эта цель для него не выглядит недостижимой.

"Новая встреча "минской четверки" открывает хорошую возможность для такого "окончательного прекращения", причем с максимальным международным пиаром", - считает эксперт.

Напомним, в начале сентября Украина и Киев провели обмен заключенными по схеме 35 на 35 человек. Наиболее известный украинец, оказавшийся в российских застенках - кинорежиссер Олег Сенцов, а самый известный из освобожденных россиян - журналист Кирилл Вышинский.