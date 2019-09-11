Тихонова: ИКМО №21 искала способы изменить результаты выборов в свою пользу

Секретарь бюро совета Санкт-Петербургского отделения «Справедливой России» и бывший кандидат в губернаторы Надежда Тихонова считает, что избирательная комиссия МО №21 незаконно пересчитала голоса избирателей на избирательном округе №57.

Тихонова предположила, что неизвестные могли заменить бюллетени, в результате чего после пересчета большинство голосов оказалось у кандидата от "Единой России".

- Мы предполагаем, что за период с окончания первого подсчета до текущего момента бюллетени могли быть заменены. Поэтому ИКМО затягивали введение итогов в систему ГАС "Выборы" – искали способ, как изменить результат в свою пользу. Завтра утром в ЦИК поступит жалоба на незаконный пересчет голосов, - сообщила Тихонова.

Кандидатка в муниципальные депутаты МО №21 Маринна Бакан рассказала ЗАКС.ру, что после пересчёта она потеряла 99 голосов избирателей. Бакан обратилась в прокуратуру, Городскую и Центральную избирательные комиссии с требованием признать пересчет незаконным.

Несколько избирательных комиссий муниципалитетов спустя сутки после окончания голосования решили пересмотреть итоги голосования. В результате после нового подсчета в муниципальные советы прошли кандидаты от "Единой России", которые изначально не попадали в совет.

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