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12:57

Шульман о муниципальных выборах: "Бандитский Петербург" в действии

фото ЗакС политика Шульман о муниципальных выборах: "Бандитский Петербург" в действии

Политолог, специалист по законотворческому и электоральному процессам Екатерина Шульман неприятно удивилась тому, как прошли муниципальные выборы. Еще совсем недавно вмешательство главы в ЦИК Эллы Памфиловой в ход кампании и допуск снятых разными ИКМО кандидатов вселил в нее оптимизм, но сам день голосования разочаровал еще больше, чем предвыборые махинации.

"Потом там начался опять какой-то сериал «Бандитский Петербург», очень странный и удивительный. Потому что, в принципе, надо сказать, что нарушения в день голосования и открытые фальсификации остаются у нас в практике электоральной как местные особенности, что абсолютно не извинительно", - заметила Шульман в авторской радиопрограмме.

Но речь в данном случае, подчеркивает ученый, идет не о "региональных султанатах". Второй по значимости город в стране откровенных вбросов и пересчетами голосов на сомнительных основаниях, по ее твердому убеждению, точно не заслужил.

"Такого рода ярко выраженные фальсификации, они как-то… уже, вообще, такое уже не носят. Не технологично получилось совсем. Я не знаю, что будет делать в этой связи Центральная избирательная комиссия. Хочется, чтобы она чего-нибудь все-таки сделала", - выразила надежду член президентского СПЧ.

В ряде округов продолжается пересчет голосов. Оппозиционеры обоснованно боятся неожиданностей. Накануне, 10 сентября, "яблочники" решили дежурить у стен администрации Василеостровского района, чтобы не дать подмешать к уже подсчитанным бюллетеням, хранящимся в здании, фальшивые. Они остались на ночь - до начала пересчета.

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