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Муниципал

14:26

Вишневский опасается, что из-за влияния ЕР могут быть отменены результаты выборов в трех МО Центрального района

фото ЗакС политика Вишневский опасается, что из-за влияния ЕР могут быть отменены результаты выборов в трех МО Центрального района

Депутат фракции "Яблоко" петербургского парламента Борис Вишневский предполагает, что партия "Единая Россия" может оказать влияние на исход выборов в трех муниципалитетах Центрального района - Владимирский округ, Литейный округ, Смольнинское.

8 сентября в обозначенных МО партия власти проиграла, а победа досталась "яблочникам" и соратникам Алексея Навального.

"Руководство городских единороссов заявляет нам, что если мы заранее не согласимся поддержать их кандидата на пост главы МО Литейный округ (там у нас 10 мандатов, у них 9, и судьба еще одного мандата решается жребием из-за равного числа голосов), будут попытки отменить итоги выборов по всем перечисленным муниципалитетам", - сообщает Вишневский.

Представителей ЕР, по словам депутата, не устраивает, что "яблочники" согласны на переговоры лишь в том случае, если будут окончательно утверждены данные, введенные 9 сентября в систему ГАС "Выборы". Согласно им, избиратели сделали свой выбор в пользу кандидатов от "Яблока".

"Полагаю, что они [единороссы] предпримут усилия для подачи неких «жалоб» (на избирательных участках при подсчете никаких жалоб на него не поступало) и будут пытаться через послушные ИКМО или пересчитать голоса в свою пользу, подменив бюллетени, или отменить выборы там, где они проиграли", - подытожил Вишневский, добавив, что по данному поводу он направил обращение в Горизбирком.

Ранее сегодня ГИК признал незаконным бездействие ИКМО "Смольнинское".


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17:50    
Лебедева честно проиграла выборы, потому что вместо агитации занималась пиаром. А Павла Валерьевича даже жены нет о каком семейном подряде идёт речь?)

16:53    
Как хорошо, что там больше не будет Дайняка) обворовал весь округ со своим семейным подрядом. Уж лучше гомосеки и их помощники трансы

16:51    
Все равно Выборы отменят, не ссорьтесь

16:43    
15:54 а Вы и есть гомосеки. И вас там не будет.

15:57    
Д[цензура] Дайняк сам загасил депутата Лебедеву проходную, поставив ей свою постилку с такой же фамилией. Теперь пусть совокупляется с Трошиным. Все эти оппозиционеры ненавидящи его лютой ненавистью . Главой будет Трошин.

15:54    
Уже написали и жалобы и иски в суд! Думаете мы гомосеков пустим в Литейный округ?

14:43    
Правильно  опасается!  Ибо не фиг!!!

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