Вишневский опасается, что из-за влияния ЕР могут быть отменены результаты выборов в трех МО Центрального района

Депутат фракции "Яблоко" петербургского парламента Борис Вишневский предполагает, что партия "Единая Россия" может оказать влияние на исход выборов в трех муниципалитетах Центрального района - Владимирский округ, Литейный округ, Смольнинское.

8 сентября в обозначенных МО партия власти проиграла, а победа досталась "яблочникам" и соратникам Алексея Навального.

"Руководство городских единороссов заявляет нам, что если мы заранее не согласимся поддержать их кандидата на пост главы МО Литейный округ (там у нас 10 мандатов, у них 9, и судьба еще одного мандата решается жребием из-за равного числа голосов), будут попытки отменить итоги выборов по всем перечисленным муниципалитетам", - сообщает Вишневский.

Представителей ЕР, по словам депутата, не устраивает, что "яблочники" согласны на переговоры лишь в том случае, если будут окончательно утверждены данные, введенные 9 сентября в систему ГАС "Выборы". Согласно им, избиратели сделали свой выбор в пользу кандидатов от "Яблока".

"Полагаю, что они [единороссы] предпримут усилия для подачи неких «жалоб» (на избирательных участках при подсчете никаких жалоб на него не поступало) и будут пытаться через послушные ИКМО или пересчитать голоса в свою пользу, подменив бюллетени, или отменить выборы там, где они проиграли", - подытожил Вишневский, добавив, что по данному поводу он направил обращение в Горизбирком.

Ранее сегодня ГИК признал незаконным бездействие ИКМО "Смольнинское".

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