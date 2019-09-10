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Выборы-2019
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Муниципал

17:01

Единороссы не хотят признавать победу «Яблока» и штаба Навального в «Смольнинском»

фото ЗакС политика Единороссы не хотят признавать победу «Яблока» и штаба Навального в «Смольнинском»

Судя по опубликованным в ГАС «Выборы» данным, «Единая Россия» потерпела поражение в муниципальном образовании «Смольнинское», административном центре Петербурга, где расположено здание городского правительства. Единороссы намерены отменить итоги выборов – им не понравился шрифт, которым в бюллетенях было напечатано название партии власти.  

В ГАС «Выборы» 10 сентября опубликовали итоги голосования в муниципальном образовании «Смольнинское» (Центральный район Петербурга). Согласно им, из 20 мест в местном совете только два достаются выдвиженцам от «Единой России». Речь идет о Елене Ворониной и Алексее Шавлове, которые шли по 241 округу.

Семь мест должно достаться представителям партии «Яблоко»: Анне Киселевой, Дмитрию Палюге, Никите Юфереву в округе 240, Родиславу Полуйкову в округе 239, а также Дмитрию Балтрукову, Ивану Чеботареву и лидеру регионального отделения партии Екатерине Кузнецовой в округе 238.

В округе 230 помимо «яблочника» Родислава Полуйкова проходит активист сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Константин Хрщонович и три представителя команды штаба Навального: Елена Бархатова, Диана Серая, Александр Захаров.

КПРФ должен достаться один мандат: Виктория Фадеева победила в округе 240. Она также входит в команду «Центрального района за комфортную среду» вместе с самовыдвиженцем Павлом Безумовым, победившим с ней в одном округе.

Еще три представителя «Центрального района за комфортную среду» Марина Шпринг, Елена Мишкинс и Борис Гудков показали лучшие результаты в 241 округе.

В округе 238, где на одном из участков половину дня стояла очередь из избирателей-военнослужащих, вместе с «яблочниками» победу одержали самовыдвиженцы Дмитрий Антонович и Сергей Важенин.

Оппозиционеры пока не спешат праздновать победу, так как ИКМО итоги выборов официально не подвела. «Яблочница» Кузнецова опасается пересчета голосов.

- Я практически уверена, что результаты будут оспариваться. Боюсь, что сейчас появятся жалобы на пересчет и вдруг, как в нескольких районах городах, выяснится, что комиссии были слепы, когда считали. А пересчитывают у нас все почему-то всегда в одну сторону. К тому же, могут еще и в суд подать, - заявила ЗАКС.Ру Кузнецова.

Действующий глава МО «Смольнинское», единоросс Григорий Ранков, шедший на выборы самовыдвиженцем, сообщил ЗАКС.Ру, что передал в ИКМО жалобу на неправильное оформление избирательных бюллетеней.

По мнению представителей «Единой России», название их партии было написано не полужирным шрифтом, что «помешало выявить действительную волю избирателей», а значит выборы в муниципалитете необходимо признать недействительными.

«Многие члены той или иной партии, пришедшие голосовать за кандидатов от данной партии, и привыкшие к правильному написанию наименования партии, попросту не могли найти кандидатов от этой партии. И отдавали свой голос за случайных кандидатов, или вовсе отказывались от голосования», - говорится, в частности, в жалобе.

Член политсовета «Единой России» по Центральному району Вадим Войтановский заявил, что такие же жалобы будут направлены в Горизбирком и ЦИК. По его словам, администрация Центрального района просит проигравших единороссов не предпринимать никаких действий, однако ЕдРо, по его словам, готовы объединиться с КПРФ, ЛДПР и Партией Социальной защиты.

- Эти партии злые. Владимир Вольфович если узнает… Думаю, что он с Эллой Александровной договорится. Сейчас Капитанов свяжется с федералами, сказал, что в течение дня. Попросит федеральную поддержку, - прокомментировал ЗАКС.Ру Войтановский.

Он уточнил, что имеет в виду бывшего руководителя петербургского отделения ЛДПР, председателя комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова.

Сам Капитанов эту информацию опроверг.

- Я ни с кем не связывался, я не касаюсь этой истории, - сообщил ЗАКС.Ру глава комитета по межнациональным отношениям.

Член горкома КПРФ и ИКМО «Смольнинское» с правом решающего голоса Ольга Старовойтова подтвердила, что несколько кандидатов от компартии написали аналогичные жалобы в избирательную комиссию муниципалитета.

- Согласно документу о государственной регистрации избирательного объединения, слова наши «Коммунистическая партия Российской Федерации» пишутся прописными буквами, полужирным шрифтом. А в бюллетени это не было соблюдено. Избиратели некоторые не очень хорошо видят. Бюллетень длинный и многие ориентировались не на фамилии, а на партию, поэтому мы считаем, что это существенно, - прокомментировала ЗАКС.Ру Старовойтова.

Она добавила, что это инициатива кандидатов, а в партии итоги выборов в МО «Смольнинское» еще не обсуждались и никаких коллегиальных решений не принималось.

Отметим, что шрифт в бюллетенях не единственная претензия проигравшей стороны. Ранее Войтановский и кандидат от Партии Социальной защиты Виктор Перов озвучили версию, что на выборах в «Смольнинском» могли использоваться «разработки в области нанотехнологий американских военных лабораторий», благодаря которым перед подсчетом голосов пропадали галочки напротив одних кандидатов и появлялись у других. 

ИКМО «Смольнинское» должно вынести решение об определении результатов выборов в течение 10 дней со дня голосования. Если он утвердит информацию, опубликованную в ГАС «Выборы», местный совет обновиться на 100%.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:36    
Абсолютно точно отменить и провести с новыми бюлютенями. Вот увидите, что результаты истинные будут другие. Да и эти хорошо бы экспертам ФСБ отдать.

20:31    
Это всё химия!!! Если бы не химия, то американцы бы бюлютени не подделали!!! Нельзя так оставлять, надо в городе все выборы отменить!!!

20:19    
Бедные пол города.... Миненко то причём.
Гомо-Навального-ходорковцы &#128514;&#128514;&#128077;&#127997;&#128077;&#127997;
Да. Безусловно выборы должны быть отменять. Понятно же что такого быть не может

20:09    
А-а-а, Миненко купили американцы!!!

20:06    
Бедный Литейный округ.....

19:55    
Да это не выборы были! Это цирк с конями! Причём с американскими! Бред. Если признают эти результаты я разочаруюсь в этой власти и способности органов её защищать.... отдать гомо-навально-ходорковским пол города... жесть!!! Понятно же что это все фальсицировали. Ну если не химией, то как-то иначе! Нельзя признавать итоги этих «выборов»!

19:48    
Да уж... хорошо спланированная и кем-то проплаченная акция по отжиму Центрального района в пользу США.....

19:47    
100% химия! согласен с прядущими ораторами! Люди в здравом уме не могли выбрать этих клоунов! Выборы пересмотреть! Результаты отменить! Бюлютени на экспертизу! Виновных посадить!!!

19:39    
Ну какой еще химии бред не несите.

19:18    
18:33-18:54 Милонов, выпей!

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