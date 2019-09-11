Партия роста получила 45 мандатов мундепов

Согласно данным ГАС «Выборы», Партия роста получила 45 мандатов муниципальных депутатов на прошедших выборах. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Дмитриева отметила, что в двух округах партия получила большинство мест в советах. Это МО №72 и «Обуховский»: 15 из 20 и 6 из 10 мандатов.

- Два муниципалитета партия получает под свою ответственность, - заявила депутат.

При этом, она отметила, что из-за различных фальсификаций у Партии роста, по мнению Дмитриевой, «украли» около 30 мандатов.

София Саттарова

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