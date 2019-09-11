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Выборы-2019
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Муниципал

15:14

Партия роста получила 45 мандатов мундепов

фото ЗакС политика Партия роста получила 45 мандатов мундепов

Согласно данным ГАС «Выборы», Партия роста получила 45 мандатов муниципальных депутатов на прошедших выборах. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Дмитриева отметила, что в двух округах партия получила большинство мест в советах. Это МО №72 и «Обуховский»: 15 из 20 и 6 из 10 мандатов. 

 - Два муниципалитета партия получает под свою ответственность, - заявила депутат.

При этом, она отметила, что из-за различных фальсификаций у Партии роста, по мнению Дмитриевой, «украли» около 30 мандатов.

София Саттарова


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16:02    
Ну теперь можно и выборы губернатора проводить.

15:38    
и че?

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