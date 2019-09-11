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Муниципал

16:05

Партия роста рассмотрит возможность оспаривания итогов выборов в нескольких МО

фото ЗакС политика Партия роста рассмотрит возможность оспаривания итогов выборов в нескольких МО

Партия роста обсуждает варианты оспаривания итогов выборов в нескольких муниципальных образованиях. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» 11 сентября рассказала депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По её словам, партия из-за прошлого опыта не надеялась на судебную или избирательные системы. Дмитриева уточнила, что Партия роста изначально рассчитывала на выигрыш только там, где результаты голосования «физически отстоит в ночь выборов». Сейчас партия оценивает свои шансы победить в суде по отмене итогов подсчета голосов в нескольких муниципалитетах, рассказала Дмитриева. 

-  Мы сейчас реально оцениваем судебную перспективу. Там, где мы будем видеть хоть какой-то шанс, мы, естественно, будем задействовать, - заявила депутат.

Как сообщили ЗАКС.Ру представители Партии роста Павел Швец и Сергей Трохманенко, они не согласны с результатами выборов в МО №75, «Балканский», «Георгиевский», «Купчино», «Невская застава», «Рыбацкое» и №54. При этом, Швец отметил, что можно идти и по избирательной системе при оспаривании результатов. Он рассказал, что партия уже направила в Центральную избирательную комиссию жалобы почти на все МО, где они не согласны с результатами. Швец напомнил, что глава ЦИК Элла Памфилова уже негативно высказывалась о муниципальных выборах во Фрунзенском районе.


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