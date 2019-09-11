ИКМО Владимирский округ пикетировали избранные депутаты

У здания администрации Владимирского округа, где находится и местная избирательная комиссия, состоялись одиночные пикеты избранных депутатов муниципального совета, которых никак не утвердит ИКМО.

Фотографии «яблочников» Дениса Смирных и Валерия Шапошникова с плакатами в руках выложил в Twitter журналист Давид Френкель.

Судя по данным ГАС «Выборы», Смирных получил 574 голосов в округе 247, а Шапошников – 684 в 244-м. Оба заняли вторые места в своих округах и прошли в совет. Однако ИКМО Владимирского округа до сих пор не огласило результаты выборов.

Победившие депутаты требуют признать результаты pic.twitter.com/osWt8MJkRS — Dave Frenkel (@merr1k) September 11, 2019

Ранее в помещении муниципальной избирательной комиссии обнаружили и сфотографировали заявление от имени единоросса Игоря Карцева о необходимости пересчета голосов.