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Муниципал

17:19

ИКМО Владимирский округ пикетировали избранные депутаты

фото ЗакС политика ИКМО Владимирский округ пикетировали избранные депутаты

У здания администрации Владимирского округа, где находится и местная избирательная комиссия, состоялись одиночные пикеты избранных депутатов муниципального совета, которых никак не утвердит ИКМО.

Фотографии «яблочников» Дениса Смирных и Валерия Шапошникова с плакатами в руках выложил в Twitter журналист Давид Френкель.

Судя по данным ГАС «Выборы», Смирных получил 574 голосов в округе 247, а Шапошников – 684 в 244-м. Оба заняли вторые места в своих округах и прошли в совет. Однако ИКМО Владимирского округа до сих пор не огласило результаты выборов.

Ранее в помещении муниципальной избирательной комиссии обнаружили и сфотографировали заявление от имени единоросса Игоря Карцева о необходимости пересчета голосов.

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17:30    
Ах, как хочется пригревшимся оставаться у кормушечки! Надеются на чудо.

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