Выборы в «Морских воротах»: тихий финал громкой истории

Избирательная комиссия МО «Морские ворота» поздно вечером 10 сентября подвела итоги местных выборов. Места в муниципальном совете достались шести кандидатам, шедшим по спискам единороссов, и четырем самовыдвиженцам, трое из которых представляют команду «Объединенных демократов». В «Морских воротах» в ночь после выборов у избирательных участков дежурили росгвардейцы, а внутри – полицейские. Позже, по свидетельству «Наблюдателей Петербурга» и членов участковых комиссий, должностные лица из УИК без подписания протоколов об итогах голосования сложили избирательную документацию в мешки и отвезли в здание администрации Кировского района. Однако подведение итогов прошло на удивление спокойно, против оглашенных результатов почти никто не возражал.

За лето и осень муниципальные выборы в МО «Морские ворота» обратили на себя внимание всего Петербурга дважды. В конце июня выдвиженцы от оппозиционной платформы «Объединенные демократы» проводили голодовку, требуя, чтобы избирательная комиссия приняла у них документы. А в ночь на 9 сентября здесь заметно прошел подсчет голосов. У входа на расположенные на Канонерском острове избирательные участки дежурили экипированные росгвардейцы, а внутри полицейские и спортсмены-наблюдатели. Члены участковых избирательных комиссий долго не могли начать подсчет «муниципальных» бюллетеней. В итоге, не распечатав итоговые протоколы, они увезли избирательную документацию в мешках в здание администрации Кировского района.

Сразу несколько наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий заверили ЗАКС.Ру, что в здании районной администрации бюллетени хранились в кабинете председателя ТИК №7, а не в помещении ИКМО. Движение «Наблюдатели Петербурга» сообщило в своем Telegram-канале, что у них есть информация о расхождениях данных с результатами подсчета «независимыми членами» участковых комиссий. Член УИК № 588 с правом решающего голоса Наталия Задонская выразила уверенность, данные были переписаны как минимум у трех кандидатов.

Однако заседание ИКМО «Морские ворота» по утверждению итогов выборов 10 сентября ажиотажа не вызвало. Из не прошедших в совет кандидатов на него пришли только три человека.

- «Объединенные демократы» признали результаты голосования, - констатировал председатель избирательной комиссии Сергей Иванов перед началом рассмотрения вопросов повестки.

Большинство мест в совете – шесть – досталось выдвиженцам по спискам «Единой России», в том числе экс-главе местной администрации Александру Привалову. Также от партии власти избрались Александр Данилов, Павел Павлов, Виталий Шабунин, Наталья Коростышевская и Дмитрий Курочкин. Ни один из них раньше в совете не заседал. Команда «Объединенных демократов» получила три мандата. Самовыдвиженцами в совет прошли ее представители Александр Лобановский, Сергей Белый и депутат прошлого созыва Сергей Виниченко. Еще одно место досталось шедшей самовыдвиженкой врачу поликлиники № 23 Ольге Юрьевой. Председатель ИКМО Иванов, комментируя ЗАКС.Ру итоги выборов, оговорился, что три места получили представители «Объединенных демократов», а семь – «Единой России».

В целом же он отметил, что выборы в муниципалитете прошли спокойно:

- Подсчеты у нас проводились гласно. Присутствовало более 50 наблюдателей и членов с правом совещательного голоса. Не поступало множества жалоб от членов комиссий и кандидатов. Сейчас на заседании мы рассмотрели единичные случаи. Нет у нас также, как ни странно, жалоб от оппозиции.

Единичные жалобы на заседании ИКМО рассматривали перед утверждением итогов голосования.

Один из членов УИК № 589, например, пожаловался, что участковая комиссия не провела итоговое заседание и не составила протокол. Председатель УИК Ростислав Сериков объяснил отсутствие документа поломкой компьютера. Он отметил, что устройство сломалось сразу после подсчета «губернаторских» бюллетеней. Далее, по словам Серикова, комиссия приняла решение увезти бюллетени в районную администрацию и подготовить протокол там.

- Участковая комиссия приняла абсолютно верное, законное решение, - подтвердил председатель ИКМО.

Член ИКМО от партии «Яблоко» Михаил Молочников назвал озвученный довод несостоятельным, так как, по его словам, протокол можно было составить и на бумажном носителе. Он предложил отменить итоги голосования, но был единственным проголосовавшим «за» по этому вопросу. При голосовании по другим жалобам Молочников также постоянно оказывался в меньшинстве.

Во время рассмотрения остальных обращений участники заседания, в частности, установили, что бюллетени при перевозке с участков в районную администрацию были должным образом упакованы и опечатаны; на двух участках некоторое время не работали видеокамеры, но за это отвечает АТС «Смольный»; к появлению полиции на участке во время подсчета голосов председатели УИКов отношения не имеют, а сам подсчет велся непрерывно – просто перед тем как перейти от губернаторских бюллетеней к муниципальным сделали «технический перерыв».

Собравшихся рассмешила жалоба кандидатки Натальи Ивановской, шедшей в пятерке «Объединенных демократов». Она заявила, что избравшийся в депутаты член ее команды Сергей Виниченко якобы «имел беседу с председателем УИК № 588». Послышались реплики, что каждый может общаться с кем хочет.

- Ко мне подошел Виниченко и сказал, что есть договоренность: «прохожу я, проходишь ты» и еще кого-то назвал. Я сказала, что играю в честные выборы, - объяснила Ивановская.

- Почему вы не думаете, что он балабол просто? - спросили у кандидатки.

- Потому что я слышала, сколько раз называли его фамилию и сколько мою.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Ивановская заявила, что многие могут подтвердить, что при подсчете голосов ее фамилию называли чаще, чем Виниченко.

Виниченко сообщил ЗАКС.Ру, что никакие договоренности с Ивановской не обсуждал и не понимает, что кандидатка имела в виду.

Его поддержал другой кандидат и координатор «Объединенных демократов» в «Морских воротах» Андрей Давыдов. Он заявил, что лично присутствовал при подсчете голосов, с которого Ивановская, по его словам, ушла.

- Да, мы признаем итоги. У нас было много шоу, много всего, но в итоге мы пришли к консенсусу и честно посчитались. Мы считались реально, как есть. Оставались [9 сентября] до двух часов дня, а Ивановская ушла. У нас долго был цирк с конями, мы долго воевали со спортсменами и чоповцами, но в итоге все посчитали честно, - прокомментировал Давыдов.

Подведя итоги выборов в «Морских ворота», ИКМО тут же приняла решение о регистрации депутатов. По словам Иванова, они смогут получить свои удостоверения в течение 10 дней. Непрошедшая кандидатка Ивановская намерена оспорить итоги выборов в суде.

Сергей Еремеев

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