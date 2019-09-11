До конца 2019 года в трёх районах Петербурга завершат строительство ряда соцобъектов

До конца текущего года в Петродворцовом, Красносельском и Фрунзенском районах будет завершено строительство новых детских садов, поликлиник и школ. Информацию об этом озвучили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

Так, в Стрельне подходит к концу возведение городской поликлиники №64 - объект готов на 78%. Как пообещали в Фонде капстроительства, здание будет в "полной боевой готовности" через 3 месяца.

Также в нынешнем году планируется подвести черту под реконструкцией школы на Российском бульваре, 4/2. Однако на данном объекте во время ремонта в здании нашли расхождение между результатами инженерных изысканий и фактическим состоянием водонасыщенности грунтов. В связи с этим обстоятельством потребовались корректировка проектной документации и повторное прохождение экспертной оценки. Сейчас здание готово на 48%.

В рамках адресной инвестпрограммы подходит к завершению реконструкция детсада на улице Летчика Пилютова, 13, корпус 2. Объект должен отворить свои двери через 2,5 месяца.

Новое дошкольное учреждение до конца года должно появиться на улице Олеко Дундича, 20, корпус 2. Готовность здания - 70%.

Садик на 160 мест должен открыть свои двери на Южном шоссе. Рядом с ним заканчивают возведение школы, рассчитанной на 825 учащихся.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.