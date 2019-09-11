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19:10

В поддержку Шестуна началась всероссийская акция

фото ЗакС политика В поддержку Шестуна началась всероссийская акция

Находящегося в крайнем истощении в тюремной больнице экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна централизованно решили поддержать его сторонники, уверенные в невиновности арестанта. Они объявили всероссийскую акцию "Ты не один", призывая как можно большее количество россиян писать Шестуну письма - с целью вернуть ему желание жить и как минимум прекратить опасную голодовку.

Опального чиновника перевозят в инвалидной коляске. Индекс массы его тела оценивается в 17 единиц, тогда как летальный исход наступает начиная с 16.

Ни семье, ни друзьям пока так и не удалось уговорить мужчину, настаивающего на своей невиновности, прекратить себя истязать. В СИЗО он успел написать книгу "Непокорный арестант".

На последнем процессе его оставили под стражей до середины декабря.

Шестуну вменяются многомиллионные махинации с землей в бытность его руководителем областного района. Сам он уверен, что "прессуют" его только по политическим причинам - за то, что в 2018 году занял сторону граждан в борьбе с подмосковными мусорными свалками.

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23:17    
Свободу Александру Шестуну!

19:16    
Здорово!

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