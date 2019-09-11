Члена УИК задержали на акции у МО "Владимирский округ"

Члена УИК 2218 с правом совещательного голоса Любовь Крутенко задержали на народном сходе у администрации МО "Владимирский округ", передает корреспондент ЗАКС.Ру. В руках у девушки, стоявшей в одиночном пикете, был плакат на тему задержки подведения итогов выборов в муниципалитетах Центрального района.

Сотрудник полиции решил проверить документы у участницы акции. Ознакомившись с паспортными данными Крутенко, он спросил, имеется ли у нее билет. Оказалось, у девушки нет регистрации в Петербурге.

После выяснения этого обстоятельства полицейский отвел Любовь Крутенко в служебный автомобиль. На данный момент полицейская машина все еще находится у здания администрации МО "Владимирский округ".

На народном сходе возле здания МО "Владимирский округ" кандидаты в мундепы и неравнодушные граждане требуют честного подведения итогов прошедших 8 сентября выборов. В трех ИКМО Центрального района решения о результате подсчета голосов планируется принять только завтра утром.

UPD 20:53: Девушку отпустили без протокола.

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