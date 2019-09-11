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Муниципал

19:14

Три ИКМО Центрального района должны подвести итоги выборов утром 12 сентября

фото ЗакС политика Три ИКМО Центрального района должны подвести итоги выборов утром 12 сентября

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин пообещал депутату Законодательного собрания от «Яблока» Борису Вишневскому, что 12 сентября ИКМО «Владимирский округ», «Литейный округ» и «Смольнинское» соберутся для принятия решений по подведению итогов муниципальных выборов. Сбор назначен на 9:00 утра, рассказал Вишневский ЗАКС.Ру. 

По его словам, Мейксин обещал присутствие и системного администратора ГАС «Выборы». Итоги голосования должны быть приняты «так, как есть», и занесены в систему, уточнил Вишневский. Он отметил, что надеется на добропорядочность Мейксина.

- Я надеюсь, что Максим Семёнович человек порядочный, что эти все обещания будут выполнены, - рассказал депутат. 

Он напомнил, что 10 сентября представители «Единой России» в ЗакСе попросили кандидатов в муниципальные депутаты вступить в диалог по МО «Литейный округ». Выдвиженцы пойдут на это только после утверждения итогов выборов, заявил Вишневский.

Районная администрация не является руководящим ведомством для местных избирательных комиссий. 

Вечером 11 сентября кандидаты в муниципальные депутаты «Владимирского округа» и неравнодушные граждане собрались на народном сходе у здания администрации МО. Они требуют честного подведения итогов выборов в муниципалитете. 

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София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23:19    
Страна в кольце врагов, денег нет, а едросное жулье лезет к бюджетным средствам. Дорогу честным!

23:10    
20:47 "Результаты", то есть, голоса, посчитаны. едрошники-ИКМОшники тянут с итоговым заседанием и решением комиссии об утверждении результатов. К "решению" подключились прохвост Соловьев с Тетердинкой.

23:06   Выборнов-Прозрачный  
21:42 Вишневский просит соблюдать закон и не допустить фуфления голосов при пересчете, как это произошло в Дворцовом.
А вот давят на Мейксина - едросы Соловьев и Тетердинко, потому что просрали выборы, ибо всем осточертели, а честно пролезть не получается.

21:42    
20:38 глава администрации района ни имеет к икмо ни к горизбиркому никакого отношения, а вишневский, прекрасно понимая это, призывает главу района оказывать давление на комиссию!

20:47    
Шел четвертый день, результаты не подсчитаны. Это говорит о готовящихся фальсификациях.

20:38    
19:43 скорее, наоборот, - не нарушать.

19:43    
хм, каким образом глава может указывать икмо и администратору гас что делать и где быть, вишневский заставляет главу нарушать закон и вертикаль подчинения!

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