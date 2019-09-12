ИКМО «Смольнинское» собралась на заседание для утверждения итогов выборов

Избирательная комиссия муниципального образования «Смольнинское» организовала заседание 12 сентября. Началось заседание в 10:30, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Комиссия должна принять решения по поступившим жалобам и утвердить итоги выборов. Жалобы подали кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России», ЛДПР и самовыдвиженцы. Они требуют признать выборы недействительными, так как в бюллетенях не верно были написаны названия партий, сообщил председатель ИКМО Константин Пушкарёв. По его словам, выдвиженцы отметили, что названия партий написаны не жирным шрифтом - это якобы помешало избирателям проголосовать. Пушкарёв заявил, что жалобщики не указали, какие именно избиратели не смогли проголосовать. ИКМО голосует за отказы по таким жалобам.

Напомним, ИКМО Центрального района затягивали введение итогов выборов в ГАС «Выборы» и утверждении их на своём заседании. Из-за этого оппозиционные кандидаты устроили импровизированную забастовку и народный сход. Глава Центрального района Максим Мейксин 11 сентября пообещал кандидатам, что ИКМО соберется на заседания 12 сентября.

София Саттарова

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