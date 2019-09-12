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11:36

Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

фото ЗакС политика Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

Глава театра "Сатирикон" Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова, которого обвиняют в том, что на протестной акции 3 августа он якобы вывихнул плечо силовику.

"Я подписал поручительство, потому что Павел учился у меня в институте. Буду ли я ходить на его заседания? Я слишком занят, чтобы ходить на заседания, которые, к тому же, задерживаются", - сказал он в беседе с "МБХ медиа".

Дело Устинова рассматривается сегодня в Тверском райсуде. Молодому человеку инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). Следователи полагают, что он оказал сопротивление при задержании во время акции 3 августа, в результате чего у сотрудника Росгвардии было вывихнуто плечо. Сам Устинов сообщал, что вообще не участвовал в мероприятии.

Получивший вывих росгвардеец пожаловался ранее, что после акции ему пришлось провести в больнице 20 дней.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".

 

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12:20    
Нормальный поступок приличного человека.

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