Глава театра "Сатирикон" Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова, которого обвиняют в том, что на протестной акции 3 августа он якобы вывихнул плечо силовику.

"Я подписал поручительство, потому что Павел учился у меня в институте. Буду ли я ходить на его заседания? Я слишком занят, чтобы ходить на заседания, которые, к тому же, задерживаются", - сказал он в беседе с "МБХ медиа".

Дело Устинова рассматривается сегодня в Тверском райсуде. Молодому человеку инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). Следователи полагают, что он оказал сопротивление при задержании во время акции 3 августа, в результате чего у сотрудника Росгвардии было вывихнуто плечо. Сам Устинов сообщал, что вообще не участвовал в мероприятии.

Получивший вывих росгвардеец пожаловался ранее, что после акции ему пришлось провести в больнице 20 дней.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".