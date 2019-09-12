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12:47

Сотрудникам штаба Навального в Петербурге блокируют личные счета

фото ЗакС политика Сотрудникам штаба Навального в Петербурге блокируют личные счета

Замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева в своем Twitter сообщила о блокировке личных счетов сотрудников штаба после обысков.

По словам Гусевой, счета заблокированы как минимум у нее и у главы муниципальной кампании штаба Александра Шуршева. На каждом счете прописана сумма -75 млн рублей.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что блокируются также личные счета сотрудников штабов в Краснодаре, Ставрополе, Омске и Тамбове.

С обысками в штаб Навального правоохранители  пришли утром 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Нанесли визит в рамках дела и в квартиры Шуршева, Гусевой и Даниила Кена. Последнего уже допросили в Следственном комитете, Шуршева увезли на допрос, а Гусева с адвокатом придет в управление СК по Петербургу к 15:00. Обыски проходят практически во всех открытых в России штабах Навального, за исключением Москвы, Самары и Уфы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:57    
Это грабеж. Государство-грабитель нуждается в принудительном исправлении.

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