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14:48

Станцию метро "Кудрово" могут построить за счет дотаций из федбюджета

фото ЗакС политика Станцию метро "Кудрово" могут построить за счет дотаций из федбюджета

Станцию петербургской подземки "Кудрово" могут построить за счет финансирований из федерального бюджета, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на информацию, поступившую от комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Выделение федеральных средств сложный вопрос и не решается быстро. Это долгий путь, и мы находимся в самом его начале", - известили в КРТИ.

На данном этапе строительства частное инвестирование в объект не предполагается.

По планам, станция "Кудрово" будет соседствовать с метро "Улица Дыбенко". Ожидается, что её откроют в 2025 году.

Добавим, ранее в рамках ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с Ingka Centres - компанией, владеющей ТЦ "МЕГА" - соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла "Кудрово" к Мурманскому шоссе. Проект должен быть реализован до конца 2020 года.

Также в Кудрово может появиться канатная дорога.

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