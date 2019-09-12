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16:32

Администрация Красносельского района опровергла информацию о "несуществующей" свалке на Петергофском шоссе

фото ЗакС политика Администрация Красносельского района опровергла информацию о "несуществующей" свалке на Петергофском шоссе

Администрация Красносельского района извещает, что информация, опубликованная движением "Красивый Петербург", о наличии на Петергофском шоссе, 77, у завода ЛЭМЗ, "несуществующей" свалки не является правомерной.

Активисты, напомним, проинспектировали местность, основываясь на данных из госзакупки, стоимость которой составляет 157 млн рублей: данную сумму, уверены были общественники, чиновники намеревались потратить на расчистку обозначенной местности.

Согласно информации, поступившей ЗАКС.Ру из районной администрации, в тендере речь идет об упразднении не одной, а двух нелегитимных свалок. Одна из них действительно расположена у станции аэрации близ ЛЭМЗ, а другая находится на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести.

Как следует из ответа чиновников, площадь свалки на Петергофском шоссе составляет 7,7 га и её объем превышает 236 тонн.

Как видно на прикрепленных фотографиях, речь идет о ликвидации строительных отходов.

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