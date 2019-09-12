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Муниципал

17:50

Экс-помощница Милонова через суд требует отменить итоги выборов в МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Экс-помощница Милонова через суд требует отменить итоги выборов в МО "Смольнинское"

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал иск кандидатки в мундепы Анастасии Колб об отмене итогов выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования», сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По мнению Колб, «умное голосование» оказало «психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления». Она требует отменить результаты выборов по многомондатному избирательному округу № 239. В этом округе победили кандидаты Диана Серая, Елена Бархатова, Александр Захаров, Константин Хрщонович и представитель «Яблока» Радион Полуйков.

С аналогичной жалобой Колб обращалась в ИКМО «Смольнинское», сообщил активист штаба Навального Денис Михайлов. Однако комиссия установила, что если «умное голосование» и является агитацией, то в любом случае система не оплачивалась из избирательных счетов кандидатов. К тому же, пояснили в комиссии, нет данных о том, насколько массово «умное голосование» повлияло на решения избирателей. Жалоба была отклонена.

Колб ранее работала в Заксобрании Петербурга главным консультантом главы комитета по законодательству – этот пост занимал Виталий Милонов. В 2016 году она участвовала в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму, но не прошла отбор. Ее фамилия совпадает с фамилией и.о. главы местной администрации МО «Смольнинское» Александром Колбом, ее отчество - Александровна.

Ранее ИКМО «Смольнинское» на четвертый день подведения итогов муниципальных выборов утвердило их итоги. Из 20 мест в совете депутатов «единороссы» заняли только четыре, остальные достались самовыдвиженцам и представителям «Яблока».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:52    
"оказало «психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления»."
За кого они держат избирателей? Ладно, фиг с ним. Есть более занятный вопрос, можно ли на Настасью так психологически повлиять, чтобы волеизъявить ее к соитию?

18:43    
И спереди отлично все! Минимум 4 ый!

18:42    
18:06 Так и шла бы в манекещицы.
Никакого "умного голосования" не было, потому что про него не говорили в телевизоре.

18:40    
А спереди?

18:06    
У Насти красивые длинные ноги и очень хорош вид сзади!

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