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Муниципал

21:39

Кандидаты в мундепы и полиция останутся на ночь в ИКМО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Кандидаты в мундепы и полиция останутся на ночь в ИКМО "Озеро Долгое"

В помещении избирательной комиссии муниципального образования "Озеро Долгое" остались на ночь кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России", подозревающие, что на местных выборах проходили фальсификации. Вместе с ними дежурят два полицейских, член регионального бюро эсеров Илья Шмаков и два журналиста, в том числе корреспондент ЗАКС.Ру.

Весь день кандидаты и члены ИКМО пытались добиться, чтобы председатель муниципальной комиссии Галина Светлова показала им помещение, в котором хранятся пакеты с бюллетенями. Они полагают, что после выборов пакеты могли быть вскрыты и в избирательную документацию могли быть внесены исправления. 

Светлова под разными предлогами отказывалась это делать и не открывала помещение даже для члена ИКМО с правом решающего голоса Валентину Азенкову. 

За день дежурства в ИКМО туда в разное время приезжали полицейские, неизвестные мужчины спортивного телосложения и пожарные.

Вечером комиссию посетили депутат Госдумы Олег Нилов и руководитель петербургских эсеров Марина Шишкина. Они договорились с полицейским руководством о совместном дежурстве в ИКМО. Дверь в комиссию при этом остается открытой, так как председатель Светлова ушла, забрав с собой ключи. Дверь в помещение с бюллетенями опечатали.

Кандидаты от оппозиционных партий возмущены тем, что, согласно протоколом участковых комиссий, они проходили в совет, но позже в ГАС "Выборы" внесли другие данные, по которым побеждали единороссы. По словам оппозиционеров, в ИКМО это объяснили тем, что был пересчет голосов, однако жалобу, по которой якобы проводился пересчет, им не показали и на саму процедуру не пригласили. Кандидаты подозревают, что данные просто переписали и хотят посмотреть, не вскрывались ли пакеты с бюллетенями.

Сергей Еремеев


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