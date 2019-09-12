ИКМО №72 четвертый день не может подвести итоги выборов

Избирательная комиссия МО №72 четвертый день не может собраться для подведения итогов муниципальных выборов, которые прошли 8 сентября. Глава петербургского отделения Партии Роста и кандидат в мундепутаты Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что избирком должен был 12 сентября провести заседание для утверждения итогов, но избирательная комиссия не смогла за день собрать кворум.

По словам Швеца, в избирательную комиссию "прибежал глава МА Илья Бондарев и Игорь Артемьев [заместитель секретаря "Единой России" во Фрунзенском районе - прим.ред.]", которые "начали кричать, что время работы закончилось". Желающий стать муниципальным депутатом рассказал, что сотрудники администрации стали угрожать вызвать полицию и в результате кандидаты в мундепутаты ушли из ИКМО.

Участник выборов рассказал, что в избирком поступило несколько жалоб от канидатов от "Справедливой России", "Единой России" и КПРФ. Они требуют пересчитать голоса избирателей. Швец не исключает, что во время пересмотра бюллетеней команда Партии Роста, из которой 15 человек должны пройти в муниципальный совет после первого подсчета, не получит голосов.

Десятки избирательных комиссий в Петербурга не смогли сразу подвести итоги муниципальных выборов. Некоторые избиркомы начали считать голоса только спустя сутки после окончания голосования. Другие избирательные комиссии стали пересчитывать голоса из-за жалоб от участников выборов. В итоге после пересчета в некоторых муниципалитетах кандидаты от "Единой России", которые изначально не проходили в муниципальный совет, получали большинство, а оппозиция лишалась мандатов.

Например, в МО "Остров Декабристов" два кандидата от "Единой России" Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидатка от ЛДПР Анастасия Давыдовой после пересчета получили сотни голосов, которые якобы за них отдали местные жители. При этом во время пересчета некоторые бюллетени имели признаки фальсификаций: отметки за трех кандидаток отличались цветом и почерком.