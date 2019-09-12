Точка Ивановой

Избирательная комиссия «Острова Декабристов» только через три дня подвела итоги муниципальных выборов. Избирком вручную пересчитал все бюллетени из-за «типографской ошибки»: напротив единоросски Натальи Ивановой в бланках стояла маленькая черная точка, которую электронная урна посчитала за голоса избирателей. Но после пересчета вместо логичного уменьшения числа голосов за Иванову, оказалось, что она вместе с провластными кандидатами получила большинство, вытеснив представителей «Яблока».





Бракованные голоса

Единый день голосования в МО «Остров Декабристов» прошел относительно спокойно: ни огромного количества желающих проголосовать на дому, ни массовых сообщений о вбросах. Проблем с подсчетом голосов избирателей возникнуть тоже не должно было: на девяти из 11 избирательных участках ОИК №22 стояли КОИБы, или в простонародье электронные урны, которые автоматически считывали «галочки» с бюллетеней.

Еще с утра 8 сентября на двух избирательных участках №176 и №178 в бюллетенях нашли брак: на некоторых бланках в квадрате напротив кандидатки от «Единой России», учителя математики и директора школы №18 Натальи Ивановой стояла маленькая черная точка, которую КОИБ считал за голос, даже если избиратель не хотел выбирать Иванову.

Кандидат от «Яблока» Александра Лобовикова рассказала ЗАКС.Ру, что члены двух участковых избирательных комиссий после устных жалоб пересмотрели бюллетени и решили отложить бланки с точками, посчитав их бракованными. После голосования две УИК вручную пересчитали бюллетени.

По словам Лобовиковой, члены избиркомов с правом совещательного голоса в других УИКах 8 сентября писали жалобы и требовали либо изъять все бюллетени с точками, либо сразу на месте провести пересчет вручную. В семи УИКах реакции никакой не последовало, а муниципальный избирком заявил, что точки - это типографский брак, который не влияет на результаты выборов.

- Они [члены избирательных комиссий] заявили, что утром 8 сентября тесты КОИБов прошли успешно, значит, нет никакого смысла сомневаться в результатах, - рассказала Лобовикова.

После окончания голосования пересчета бюллетеней требовала не только оппозиция, но и кандидаты, которые придерживаются взглядов партии власти.

По словам Лобовиковой, самовыдвиженец, член партии «Единая Россия» и глава муниципального совета МО «Остров Декабристов» Владимир Барканов обращался после выборов в избирком с просьбой пересмотреть итоги голосования. Барканов отказался разговаривать с ЗАКС.Ру, сославшись на сильную занятость.

Ручное управление

Спустя два дня после окончания голосования 8 сентября избирком МО «Остров Декабристов» все-таки согласился с доводами оппозиции: точки в бюллетенях напротив Ивановой могли повлиять на итоговый результат выборов в пользу единоросски.

По результатам подсчета на четырех избирательных участках, где не было КОИБов, в муниципальный совет проходили двое «яблочников»: Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

По логике после пересчета голосов у большинства желающих стать муниципальными депутатами результаты, которые подвели сразу после голосования, не должны измениться, а у единоросски Натальи Ивановой число голосов должно было уменьшиться. Члены УИКов просто на этот раз не учитывали бы точку в бюллетенях напротив Ивановой за голос избирателя.

На практике ситуация оказалась совершенно иной. У Натальи Ивановой, Ольги Погосян и Анастасии Давыдовой число голосов внезапно оказалось в разы больше. Иванова и Погосян избираются в муниципальный совет от «Единой России», а Давыдова идет от ЛДПР. При этом у других кандидатов итоги либо остались такими же, либо стали на несколько голосов меньше. Например, у действующего главы совета Барканова после пересчета в 170 УИКе пропал один голос. У «яблочников» в том же УИКе итоговые результаты не изменились.

Член УИК №170 с правом решающего голоса Максим Дмитриченко рассказал ЗАКС.Ру, что неизвестные, скорее всего, вскрыли мешки с бюллетенями, которые между днем выборов и днем пересчета находились в администрации Василеостровского района. У здания администрации в ночь на 11 сентября оставались дежурить независимые кандидаты. Но, когда пакеты достали из подвала администрации, на некоторых них отсутствовали специальные пломбы, которые ставят по окончанию голосования. Мешки были вместо этого просто обмотаны скотчем.

Избирательная математика «Острова Декабристов»

На участке №173 результат Погосян вырос в четыре раза: с первоначальных 73 голосов до 305 во время пересчета. Почти в два раза больше стало число избирателей, которые якобы проголосовали за Иванову. В протоколах УИК от 8 сентября за нее отдали голоса 134 человека, а спустя три дня проголосовавших за кандидатку оказалось 245. У Анастасии Давыдовой результат изменился со 105 голосов до 288.

8 сентября на избирательном участке №175 за Иванову отдали голоса 175 человек. Уже во время пересчета цифра выросла до 230. Почти в три раза изменились итоги голосования по Давыдовой и Погосян. Первая в день голосования набрала 94 голоса, а после пересчета оказалось 237. У второй кандидатки результат вырос с 90 до 205.

В УИК №170 после первого подсчета результатов по окончанию голосования 8 сентября Иванова набрала 168 голосов. При повторном пересчете у кандидатки оказалось 267 голосов. В том же УИКе 55 голосов к первому результату прибавилось у Ольги Погосян.

Расхождения в пользу Погосян, Ивановой и Давыдовой наблюдатели зафиксировали также в УИК №179 и УИК №172.

Корреспондент ЗАКС.Ру присутствовал на пересчете голосов в УИК №170. В некоторых бланках отличалось начертание отметок за Иванову и Погосян от остальных, попадались бюллетени с другим почерком. Например, за трех кандидатов поставили заостренные галки, а за двух круглые. Избирательная комиссия демонстрировала бюллетени, на которых отметки были поставлены разными цветами ручек на одном бланке.

Член УИКа сам предлагал наблюдателям от оппозиции фотографировать бюллетени, в которых была явная фальсификация, для последующих жалоб.

Например, в одном из бланков избиратель, видимо, проголосовал только за Анастасию Давыдову. Имена остальных участников выборов он аккуратно перечеркнул. После пересчета кроме голоса за Давыдову, скорее всего, появились еще два: за Погосян и Иванову.

По словам члена УИК №170 Игоря Дмитриченко, неизвестные приписали кандидатам от «Единой России» голоса в бюллетенях, где избиратели поставили от 1 до 4 отметок (на муниципальных выборах в МО «Остров Декабристов» петербуржцы могли выбрать максимум пять кандидатов в муниципальные депутаты). Несколько членов УИК №170 написали особое мнение, в котором заявили о подделке бюллетеней в пользу кандидатов от «Единой России».

Побеждавших по предварительным итогам «яблочников» Наталью Невзорову и Алексея Захарова, а также надеявшуюся на попадание в совет в случае отмены лишних голосов за Иванову Александру Лобовикову, ручной пересчет лишил потенциальных мандатов. Депутатами станут представители «Единой России» Владимир Барканов, Наталья Иванова, Ольга Погосян и Анастасия Давыдова из ЛДПР.

У ИКМО сомнений нет

В день выборов муниципальный избирком не нашел оснований для сомнений в работе КОИБов с бракованными бюллетенями. Удивительно, но после пересчета голосов, выявившего явное несоответствие данных КОИБ с рукотворным результатом, сомнения снова не закрались в умы членов ИКМО.

Во время итогового заседания ИКМО «Остров Декабристов» 11 сентября независимые кандидаты и члены комиссий после пересчета массово потребовали аннулировать результаты выборов в избирательном округе №22. «Аномальное различие в количестве голосов…», «… признаки вмешательства в отметки в бюллетени…», «…пересчет дискредитирует работу ЦИК по внедрению КОИБ…», «…прошу аннулировать в связи с массовыми фактами подтасовки»… Все эти слова в жалобах не вызвали никакой реакции членов ИКМО перед вынесением решения. Избирательная комиссия «Острова Декабристов» ожидаемо отказалась отменять новые рукотворные результаты выборов по округу №22. Члены ИКМО объявили, что оснований сомневаться у них нет. А от сомнений кандидатов на выходе из здания администрации их охраняли неизвестные спортсмены и полиция.

Елена Владыкина