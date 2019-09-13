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10:07

В правительстве заявили о невозможности отменить восьмичасовой рабочий день

фото ЗакС политика В правительстве заявили о невозможности отменить восьмичасовой рабочий день

Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Константин Чуйченко известил о невозможности отмены 8-часового рабочего дня в рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности - так называемой "регуляторной гильотины", передает "Интерфакс".

Данный норматив был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены в рамках реформы с февраля 2020 года.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минюсту проанализировать советские правовые акты и составить перечень тех, которые наконец стоит упразднить. Работу следует завершить до 15 ноября текущего года.

"У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом. <...> Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - подчеркнул Чуйченко.

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась после того, как Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям.

Добавим, глава правительства Дмитрий Медведев активно ратует за введение 4-дневной рабочей недели. В свою очередь россияне восприняли инициативу скептически: среди причин неприятия перехода на четырехдневный график чаще всего граждане называли снижение зарплаты, которое, по их мнению, при таком раскладе будет неминуемым. Еще одна распространенная причина несогласия - возможное снижение объемов производства при сокращении трудодней.

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